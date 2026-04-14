" Y yo te amaré": Muere Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos Verdes, a los 64 años

El rock en español está de luto. Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de Enanitos Verdes, falleció a los 64 años en Argentina, tras permanecer varios días hospitalizado por complicaciones de salud.

La noticia fue confirmada por el secretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, quien destacó la importancia del músico dentro de la escena del rock latinoamericano y su aporte a la identidad musical de su país.

Además, el deceso del artista también fue dado a conocer en redes sociales por WRProducciones, quienes compartieron un mensaje para despedir al guitarrista:

“Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo. Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español. Acompañamos con respeto y cariño a su familia, amigos, compañeros y a todos sus seguidores en este difícil momento.”

La noticia fue confirmada por autoridades de Mendoza y difundida en redes sociales./ Captura de pantalla

¿De qué murió Felipe Staiti?

Aunque no existe una versión oficial definitiva, en los últimos años su estado de salud había generado preocupación. En 2024, durante una visita a México, el músico contrajo una bacteria intestinal que le provocó una fuerte deshidratación.

A esta situación se sumaba su diagnóstico de enfermedad celíaca, un padecimiento que dificulta la correcta absorción de nutrientes y que puede complicarse ante infecciones o condiciones digestivas adversas.

Algunos reportes señalan que, tras ser hospitalizado, había mostrado signos de mejoría, aunque su estado seguía siendo delicado. Aun así, el desenlace tomó por sorpresa a seguidores y colegas.

¿Quién fue Felipe Staiti y cuál fue su legado?

Nacido el 29 de agosto de 1961 en Mendoza, Staiti se consolidó como uno de los guitarristas más representativos del rock en español. Su nombre quedó ligado de manera permanente a Enanitos Verdes, banda con la que alcanzó fama internacional.

A lo largo de su carrera participó en la creación de canciones que marcaron a varias generaciones, entre ellas “Lamento Boliviano”, “La muralla verde”, “Luz de día” y “Te vi en un tren”, consideradas clásicos del género.

El músico se mantuvo activo hasta hace poco tiempo. Una de sus últimas apariciones en escenarios fue durante el Vive Latino 2026, donde la banda volvió a conectar con el público.

Su fallecimiento ocurre en una etapa sensible para el grupo, que en 2022 también perdió a su vocalista, Marciano Cantero, lo que ha significado un duro golpe para la historia de la agrupación.