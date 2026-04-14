Suben casetas en México 2026: nuevas tarifas de CAPUFE en autopistas y puentes

A partir de este lunes, las tarifas de peaje en la red de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) registraron un incremento promedio de 4.7%, lo que impacta directamente el costo de viajar por autopistas y puentes en distintas regiones del país.

El ajuste se hizo efectivo justo después del periodo vacacional de Semana Santa, y supera la inflación registrada en diciembre de 2025, que fue de 3.69%, de acuerdo con los datos más recientes.

Entre las autopistas más transitadas, la México-Cuernavaca ahora tiene un costo de 156 pesos para automóviles, mientras que la México-Querétaro y la México-Puebla alcanzaron los 226 pesos, con aumentos cercanos al 4.6%.

La autopista México-Cuernavaca ahora cuesta 156 pesos para automóviles tras el ajuste tarifario./ Pixabay

¿Qué autopistas subieron de precio en 2026?

El incremento también se refleja en otras rutas importantes. Por ejemplo, la autopista Cuernavaca-Acapulco pasó a 670 pesos, mientras que la Durango-Mazatlán, considerada una de las más caras de la red, ahora cuesta 820 pesos para autos.

Otras vías que registraron ajustes son Córdoba-Veracruz con 282 pesos, Querétaro-Irapuato con 213 pesos y Tijuana-Ensenada con 152 pesos, todas con tarifas actualizadas que ya incluyen el IVA.

El ajuste no solo aplica para automóviles, sino también para motocicletas, autobuses y camiones, dependiendo del tipo de vehículo y del tramo recorrido.

La autopista Durango-Mazatlán se mantiene como una de las más caras, con tarifa de 820 pesos./ Pixabay

¿Por qué aumentaron las casetas?

Las nuevas tarifas forman parte de la actualización correspondiente a la Red FONADIN y la Red Concesionada, vigente desde el 13 de abril de 2026, y tienen como objetivo cubrir los costos actuales de operación y mantenimiento de la infraestructura carretera.

De acuerdo con las autoridades, estos recursos son necesarios para garantizar la conservación de autopistas y puentes federales, así como la seguridad de los usuarios que circulan diariamente por estas vías.

El incremento también incluye los principales puentes nacionales e internacionales. Por ejemplo, el puente Zacatal en Campeche tiene una tarifa de 142 pesos para automóviles, mientras que en cruces fronterizos como Reynosa y Ojinaga los costos van desde 65 hasta 58 pesos, dependiendo del punto.

Estas modificaciones impactan tanto a conductores particulares como a transportistas y turistas, quienes deberán considerar el aumento en sus gastos de traslado.