¿Tu celular está lleno? Este botón de WhatsApp libera espacio fácilmente

El uso diario de WhatsApp puede terminar saturando la memoria del celular sin que te des cuenta. Fotos, videos, audios y documentos que llegan constantemente, especialmente en chats grupales, provocan que la aplicación acumule archivos hasta afectar su funcionamiento.

Cuando el almacenamiento se llena, comienzan los problemas: la app puede dejar de descargar archivos, volverse lenta o incluso impedir que se guarden nuevos mensajes. En algunos casos, el propio sistema envía alertas para liberar espacio y seguir operando con normalidad.

Para evitar perder información importante, existe una herramienta dentro de la aplicación que permite gestionar los archivos sin necesidad de eliminarlos todos de golpe. Se trata de la opción “Administrar almacenamiento”, diseñada para revisar y depurar contenido de manera más controlada.

La herramienta “Administrar almacenamiento” permite liberar espacio sin borrar todo el contenido./ Pixabay

¿Cómo liberar espacio en WhatsApp sin borrar todo?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, los archivos pueden gestionarse directamente desde la aplicación o desde la memoria del dispositivo. La forma más sencilla es hacerlo desde el menú interno, donde puedes ver qué archivos ocupan más espacio.

Para acceder a esta función, debes entrar a “Ajustes”, luego a “Almacenamiento y datos” y finalmente seleccionar “Administrar almacenamiento”. Ahí podrás revisar fotos, videos y documentos antes de decidir eliminarlos.

La herramienta permite borrar archivos de forma individual o seleccionar varios al mismo tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una vez eliminados, no se pueden recuperar, por lo que se recomienda hacer una copia de seguridad previamente.

Cuando la memoria se llena, la app puede volverse lenta o dejar de descargar archivos./ Pixabay

¿Cómo evitar que WhatsApp llene tu celular automáticamente?

Otra de las causas principales del problema es la descarga automática de archivos, especialmente en grupos donde se comparten imágenes y videos constantemente. Esto hace que el contenido se guarde sin que el usuario lo autorice.

Para evitarlo, se puede desactivar esta función desde el apartado de “Ajustes”, entrando a la sección de “Chats” y ubicando la opción relacionada con la visibilidad o descarga de archivos multimedia.

Al desactivar esta función, solo se descargarán los archivos que el usuario decida abrir, lo que ayuda a reducir significativamente el consumo de memoria.

Además de mejorar el rendimiento del celular, gestionar correctamente los archivos también ayuda a mantener mayor control sobre la información almacenada, evitando que contenido innecesario o sensible permanezca guardado sin motivo.