FGR reserva necropsia de “El Mencho” por seguridad nacional

La Fiscalía General de la República (FGR) decidió clasificar como reservada la necropsia de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien murió el pasado 22 de febrero tras un operativo en Tapalpa, Jalisco, según información de Milenio.

La resolución se dio luego de una solicitud de transparencia en la que se pedía acceso al informe forense del capo. Sin embargo, la autoridad federal consideró que revelar estos datos podría afectar directamente el desarrollo de las investigaciones abiertas en torno al caso.

De acuerdo con la dependencia, la difusión del documento implicaría riesgos para el interés público, ya que el contenido forma parte de un expediente que aún se encuentra en proceso y que incluye elementos clave para el esclarecimiento de los hechos.

Nemesio Oseguera Cervantes murió el 22 de febrero durante un operativo en Tapalpa, Jalisco./ RS

¿Por qué la necropsia de “El Mencho” no será pública?

Según información de Milenio, la FGR argumentó que dar a conocer los resultados permitiría inferir líneas de investigación, lo que podría comprometer la actuación del Ministerio Público y afectar la integración de posibles procesos penales.

Además, la institución consideró que existe un riesgo claro de que la información sea utilizada por personas involucradas para evadir la acción de la justicia o entorpecer las indagatorias que siguen en curso.

Otro de los puntos que influyó en la decisión fue el posible impacto en la eficacia de las autoridades, ya que la revelación de datos sensibles podría debilitar la capacidad del Estado para llevar a cabo diligencias en casos relacionados con el crimen organizado.

Autoridades advierten que revelar datos podría permitir a implicados evadir la acción de la justicia./ RS

Así fue el operativo donde murió “El Mencho”

El líder del CJNG fue abatido el 22 de febrero durante un despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional en una zona de cabañas en Tapalpa, donde se buscaba su captura. Durante el operativo se registró un enfrentamiento armado entre fuerzas federales y el capo.

Tras su muerte, el cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México, donde se le practicaron estudios forenses para confirmar su identidad antes de ser entregado a sus familiares.

La FGR también tomó en cuenta que la divulgación del informe podría exponer datos relacionados con víctimas o personas vinculadas al caso, lo que representaría un riesgo adicional para su seguridad e integridad.

En ese sentido, la Fiscalía sostuvo que mantener la información bajo resguardo permite garantizar los objetivos del proceso penal, como el esclarecimiento de los hechos, evitar la impunidad y asegurar que las investigaciones se desarrollen sin interferencias.