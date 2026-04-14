Netflix Playground: ¿Qué es, cuándo se lanza y cómo funciona?

Netflix anunció el lanzamiento de “Playground”, una nueva aplicación dirigida al público infantil con la que busca ofrecer un entorno digital más seguro, libre de anuncios y sin compras integradas. Esta herramienta surge como respuesta a la creciente necesidad de crear espacios digitales controlados para niñas y niños, donde puedan interactuar con contenido de manera segura y sin interrupciones.

A diferencia del formato tradicional de la plataforma, “Playground” funcionará como una aplicación independiente que podrá descargarse en dispositivos móviles y tabletas, permitiendo a los usuarios iniciar sesión con su cuenta existente para acceder al contenido. La propuesta no solo se enfoca en el consumo pasivo, sino en una experiencia más dinámica que combina entretenimiento con aprendizaje, incorporando juegos, actividades educativas y series protagonizadas por personajes populares.

Netflix lanzó su plataforma alterna que va directo para las niñas y niños menores de 8 años / Redes Sociales

¿Cuándo estará disponible Playground de Netflix?

La nueva app estará disponible a partir del 28 de abril de 2026 y podrá utilizarse sin costo adicional dentro de cualquier suscripción activa de Netflix. Entre sus principales características destaca la posibilidad de acceder a juegos sin necesidad de conexión a internet, además de una navegación simplificada diseñada especialmente para menores de hasta 8 años, lo que facilita su uso y comprensión.

Otro de los elementos clave de “Playground” es que todo el contenido estará completamente libre de publicidad, lo que garantiza una experiencia más segura y enfocada en el desarrollo infantil. Esta decisión busca evitar distracciones y proteger a los menores de estímulos comerciales, algo que ha sido una demanda constante por parte de padres y especialistas en consumo digital.

El contenido de Playground va sin comerciales para que los menores no se vean afectados por los anuncios / Especial

Control parental y personalización

Uno de los pilares más importantes de esta nueva herramienta es el fortalecimiento de los controles parentales, ya que la plataforma incorporó diversas funciones que permiten a padres y cuidadores gestionar de forma más precisa la actividad de los menores dentro de la aplicación. Entre las opciones disponibles se encuentran la creación de perfiles individuales para cada niño, la configuración de contenido según su edad, el bloqueo de títulos específicos y la protección de perfiles de adultos mediante un PIN.

Además, los responsables podrán consultar el historial de visualización para monitorear el uso de la app, lo que permitirá tener un mayor control sobre lo que los menores ven y hacen dentro del entorno digital. Con estas herramientas, cada usuario podrá disfrutar de una experiencia personalizada acorde a su etapa de desarrollo, mientras los adultos mantienen la supervisión necesaria.

Playground no tiene costo y puedes entrar con tu cuenta de Netflix, solo debes de bajar la aplicación / Especial

El lanzamiento de “Playground” representa un nuevo paso en la evolución de los servicios de streaming, al priorizar la seguridad, la interacción y el desarrollo cognitivo en el consumo de contenido infantil, posicionándose como una alternativa que busca equilibrar entretenimiento y aprendizaje en un mismo espacio digital.