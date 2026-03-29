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¿Cómo calcular tus utilidades 2026? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Las empresas deberán pagar la PTU entre abril y mayo, según lo establece la ley./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:43 - 29 marzo 2026
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Tienen derecho a recibir utilidades los trabajadores que hayan laborado al menos 60 días durante el año fiscal anterior

El reparto de utilidades 2026 es uno de los derechos laborales más importantes en México y cada año genera dudas entre trabajadores sobre fechas, montos y requisitos para recibir este beneficio.

Este pago, también conocido como PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades), corresponde a una parte de las ganancias que las empresas generan y que deben distribuir entre sus empleados conforme a la ley.

Para este año, las fechas de pago están claramente establecidas dependiendo del tipo de patrón. En el caso de las empresas (personas morales), el plazo para realizar el pago va del 1 de abril al 30 de mayo de 2026. Mientras que para personas físicas con actividad empresarial, el periodo es del 1 de mayo al 29 de junio de 2026.

El monto de utilidades depende de los días trabajados y el salario del empleado./ Pixabay

¿Quiénes tienen derecho al reparto de utilidades 2026?

Tienen derecho a recibir utilidades los trabajadores que hayan laborado al menos 60 días durante el año fiscal anterior, independientemente de si ya no trabajan en la empresa al momento del pago.

Este beneficio aplica tanto para empleados de planta como eventuales, aunque existen algunas excepciones. Por ejemplo, directores, administradores, socios y trabajadores domésticos no reciben PTU.

Además, las empresas de nueva creación, instituciones públicas y algunas organizaciones sin fines de lucro pueden estar exentas de realizar este pago, dependiendo de su situación fiscal.

Los trabajadores pueden recibir hasta tres meses de salario como tope de utilidades./ Pixabay

¿Cómo calcular cuánto te toca de utilidades?

El cálculo del reparto de utilidades se basa en dos factores principales. El primero es el tiempo trabajado durante el año, y el segundo corresponde al nivel de ingresos del trabajador.

La cantidad total a repartir se divide en dos partes iguales: una se distribuye entre todos los empleados según los días trabajados, y la otra se reparte de acuerdo con el salario percibido por cada trabajador.

Desde la reforma laboral, también se estableció un tope para el pago, el cual equivale a un máximo de tres meses de salario o el promedio de lo recibido en los últimos tres años, lo que resulte más favorable para el trabajador.

Es importante que los empleados revisen su recibo de utilidades y, en caso de dudas o inconsistencias, puedan acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir orientación gratuita.

La Profedet brinda asesoría gratuita en caso de dudas sobre el pago de utilidades./ Pixabay
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