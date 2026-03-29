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Matan a vocalista de grupo Reacción en fiesta de cumpleaños en Tijuana tras ataque armado

Otro integrante del grupo, Raúl de 24 años, resultó herido y fue trasladado a un hospital./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:39 - 29 marzo 2026
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Un cumpleaños en Tijuana terminó en tragedia luego de que el festejado disparara contra el grupo musical; murió el vocalista de Reacción

Una celebración privada en Tijuana, Baja California, terminó en tragedia luego de que un hombre armado abriera fuego contra el grupo musical que amenizaba un cumpleaños, dejando como saldo un cantante muerto y otro integrante herido.

El ataque ocurrió durante la madrugada en el salón El Roble, ubicado en la colonia Ciudad Jardín, donde se desarrollaba la fiesta. De acuerdo con los primeros reportes, el agresor sería el propio festejado, un joven de aproximadamente 25 años.

Testigos señalaron que, en medio del evento, el sujeto sacó un arma de fuego y comenzó a realizar disparos al aire, lo que generó pánico entre los asistentes. Instantes después, dirigió el arma hacia los músicos y volvió a disparar.

El ataque ocurrió dentro del salón El Roble, en la colonia Ciudad Jardín./ MILENIO

¿Qué pasó en la fiesta donde murió el vocalista?

Tras el ataque, paramédicos y elementos de seguridad acudieron al lugar luego de recibir reportes de detonaciones. Al llegar, encontraron a dos integrantes del grupo musical lesionados por impactos de bala.

Uno de ellos, identificado como Arturo, vocalista del grupo Reacción, ya no contaba con signos vitales. En tanto, Raúl, de 24 años y también integrante de la agrupación, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En la escena fueron localizados al menos 12 casquillos percutidos, lo que confirma la intensidad del ataque dentro del salón de fiestas.

Arturo, cantante de la agrupación, murió en el lugar tras recibir impactos de bala./ AFN Tijuana

El agresor huyó tras el ataque

Tras las detonaciones, tanto los invitados como el presunto responsable abandonaron el lugar, lo que dificultó su localización inmediata por parte de las autoridades. Hasta el momento, no se ha informado sobre su detención ni su identidad oficial.

Se dio a conocer que el grupo musical había sido contratado para la fiesta mediante redes sociales y que incluso ya habían recibido el pago por su presentación a través de una transferencia electrónica.

La Fiscalía General del Estado de Baja California inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el responsable del homicidio y las lesiones.

En la escena del crimen se localizaron al menos 12 casquillos percutidos./ Pixabay
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