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Luna Rosa 2026 en México cuándo ver la luna llena de abril y a qué hora

El fenómeno podrá observarse a simple vista sin necesidad de telescopio. / Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:50 - 29 marzo 2026
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La Luna Rosa 2026 alcanzará su punto máximo de iluminación durante abril, siendo visible desde la noche previa y durante la madrugada

El cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos más esperados de la primavera con la llegada de la Luna Rosa 2026, un fenómeno que corresponde a la luna llena de abril y que podrá observarse en distintas regiones de México.

A pesar de su nombre, este evento no implica que la Luna cambie de color. El término “Luna Rosa” tiene su origen en tradiciones antiguas que relacionan esta fase lunar con la floración primaveral de plantas de tonos rosados en Norteamérica.

En territorio mexicano, este fenómeno será visible sin necesidad de telescopios o equipos especiales, siempre que las condiciones climáticas lo permitan y el cielo esté despejado.

La luna llena alcanzará su punto máximo de iluminación el 1 de abril./ Pixabay

¿Qué días se verá la Luna Rosa 2026 en México?

La Luna Rosa 2026 alcanzará su punto máximo de iluminación el 1 de abril, aunque podrá observarse desde la noche del 31 de marzo y durante la madrugada del mismo 1 de abril.

El mejor momento para verla será poco después del atardecer, cuando la Luna comienza a elevarse en el horizonte. Durante esas horas, su tamaño puede parecer mayor debido a un efecto visual conocido como ilusión lunar.

Además, el fenómeno seguirá siendo visible la noche del 2 de abril, aunque con menor intensidad conforme avanza la fase lunar.

La mejor hora para ver la Luna Rosa será al anochecer, cuando aparece en el horizonte./ Pixabay

Consejos para ver la Luna Rosa en su mejor momento

Para disfrutar de este evento, se recomienda buscar lugares con baja contaminación lumínica, como parques, zonas abiertas o espacios alejados del centro de la ciudad.

También es importante consultar el pronóstico del clima, ya que la presencia de nubes puede dificultar la observación. Elegir un sitio elevado o con vista despejada al horizonte puede mejorar significativamente la experiencia.

Aunque no es necesario equipo especial, el uso de binoculares puede ayudar a apreciar con mayor detalle la superficie lunar.

La Luna Rosa 2026 es una oportunidad ideal para observar el cielo nocturno y conectar con los ciclos naturales, en un fenómeno que combina ciencia, tradición y belleza visual.

Se recomienda buscar lugares con poca contaminación lumínica para disfrutar mejor el evento./ Pixabay
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