Alerta por nueva variante COVID BA.3.2 “Cigarra”: ¿Cuáles son sus síntomas?

Una nueva variante del virus SARS-CoV-2, identificada como BA.3.2 y apodada “Cigarra”, ha encendido las alertas sanitarias a nivel internacional debido a su rápida propagación y características aún en análisis por especialistas.

Autoridades de salud y organismos internacionales han comenzado a monitorear esta variante, que forma parte de la familia de Ómicron. Aunque no se ha catalogado como de alta peligrosidad hasta ahora, su vigilancia se mantiene activa por su potencial de transmisión.

De acuerdo con la información disponible, esta subvariante presenta mutaciones que podrían facilitar su propagación, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia epidemiológica en distintos países.

Autoridades mantienen vigilancia epidemiológica ante la posible propagación de la nueva subvariante./ Pixabay

¿Cuáles son los síntomas de la variante BA.3.2?

Los síntomas asociados a la variante BA.3.2 son similares a los de otras subvariantes de Ómicron. Entre los más comunes se encuentran dolor de garganta, congestión nasal, tos, fiebre leve, fatiga y dolor muscular.

En algunos casos también se han reportado dolor de cabeza y malestar general, aunque hasta el momento no se ha identificado un patrón significativamente distinto respecto a variantes anteriores.

Especialistas señalan que, como ha ocurrido con otras variantes recientes, los síntomas suelen ser menos severos en personas vacunadas, aunque el riesgo persiste en grupos vulnerables.

Los síntomas de BA.3.2 son similares a los de Ómicron, como tos, fiebre y dolor de garganta./ Pixabay

¿La variante BA.3.2 ya está en México?

Hasta ahora, se ha informado que la variante BA.3.2 ya ha sido detectada en algunos países, lo que ha llevado a intensificar la vigilancia en México para identificar posibles casos.

Si bien no se ha confirmado una propagación amplia en el país, autoridades sanitarias mantienen un monitoreo constante para detectar su presencia y evitar un repunte significativo de contagios.

Expertos recomiendan no bajar la guardia y continuar con medidas básicas de prevención como el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas en espacios cerrados y la ventilación de áreas.

La aparición de esta nueva variante refleja que el virus continúa evolucionando, por lo que la vigilancia y la respuesta oportuna siguen siendo claves para evitar complicaciones mayores.