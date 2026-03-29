Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Alerta por nueva variante COVID BA.3.2 “Cigarra”: ¿Cuáles son sus síntomas?

Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:45 - 29 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Autoridades de salud y organismos internacionales han comenzado a monitorear esta variante, que forma parte de la familia de Ómicron

Una nueva variante del virus SARS-CoV-2, identificada como BA.3.2 y apodada “Cigarra”, ha encendido las alertas sanitarias a nivel internacional debido a su rápida propagación y características aún en análisis por especialistas.

Autoridades de salud y organismos internacionales han comenzado a monitorear esta variante, que forma parte de la familia de Ómicron. Aunque no se ha catalogado como de alta peligrosidad hasta ahora, su vigilancia se mantiene activa por su potencial de transmisión.

De acuerdo con la información disponible, esta subvariante presenta mutaciones que podrían facilitar su propagación, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia epidemiológica en distintos países.

Autoridades mantienen vigilancia epidemiológica ante la posible propagación de la nueva subvariante./ Pixabay

¿Cuáles son los síntomas de la variante BA.3.2?

Los síntomas asociados a la variante BA.3.2 son similares a los de otras subvariantes de Ómicron. Entre los más comunes se encuentran dolor de garganta, congestión nasal, tos, fiebre leve, fatiga y dolor muscular.

En algunos casos también se han reportado dolor de cabeza y malestar general, aunque hasta el momento no se ha identificado un patrón significativamente distinto respecto a variantes anteriores.

Especialistas señalan que, como ha ocurrido con otras variantes recientes, los síntomas suelen ser menos severos en personas vacunadas, aunque el riesgo persiste en grupos vulnerables.

Los síntomas de BA.3.2 son similares a los de Ómicron, como tos, fiebre y dolor de garganta./ Pixabay

¿La variante BA.3.2 ya está en México?

Hasta ahora, se ha informado que la variante BA.3.2 ya ha sido detectada en algunos países, lo que ha llevado a intensificar la vigilancia en México para identificar posibles casos.

Si bien no se ha confirmado una propagación amplia en el país, autoridades sanitarias mantienen un monitoreo constante para detectar su presencia y evitar un repunte significativo de contagios.

Expertos recomiendan no bajar la guardia y continuar con medidas básicas de prevención como el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas en espacios cerrados y la ventilación de áreas.

La aparición de esta nueva variante refleja que el virus continúa evolucionando, por lo que la vigilancia y la respuesta oportuna siguen siendo claves para evitar complicaciones mayores.

Especialistas recomiendan no bajar la guardia ante la aparición de nuevas variantes del virus./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
15:28 ¿Bomba al Nido? Bruno Fernandes 'presume' playera del América
15:06 Prensa internacional celebra la reapertura del Estadio Azteca
15:03 Francia golea a Colombia en amistoso previo al Mundial 2026
14:59 “Los naturalizados que tenemos no existen” Martinoli estalla en el México vs Portugal
14:45 Alerta por nueva variante COVID BA.3.2 “Cigarra”: ¿Cuáles son sus síntomas?
14:32 Mourinho critica la ausencia de Neymar en la selección brasileña: "es una falta de respeto"
14:27 ¡Es indescriptible! Roberto Martínez se maravilla con el remodelado Estadio Banorte
14:18 José Mourinho critica a Portugal tras empate ante México: "quita a Cristiano Ronaldo y parece un equipo más"
14:13 Viva prendió la fiesta de la Selección Mexicana con espectacular convivencia
14:01 Selección Mexicana: Todos los naturalizados en la historia del Tri
Tendencia
1
Contra Fallece aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal
2
Futbol ¡Huele a Mundial! México iguala sin goles ante Portugal y recibe abucheos en su regreso al Azteca
3
Futbol Estadio Azteca: prueba superada para el Mundial 2026
4
Futbol Caos en el Estadio Banorte: asientos vacíos y problemas de visibilidad marcan el México vs. Portugal
5
Futbol “México es seguro”: Paulinho defiende al país ante Portugal y se gana a la afición
6
Futbol Jorge Valdano considera "más imponente" al Estadio Azteca sobre el Santiago Bernabéu
Te recomendamos
¿Bomba al Nido? Bruno Fernandes 'presume' playera del América
Futbol
29/03/2026
¿Bomba al Nido? Bruno Fernandes 'presume' playera del América
Prensa internacional celebra la reapertura del Estadio Azteca
Futbol Internacional
29/03/2026
Prensa internacional celebra la reapertura del Estadio Azteca
Désiré Doué en celebración tras su gol en el partido amistoso de Francia ante Colombia | AP
Futbol
29/03/2026
Francia golea a Colombia en amistoso previo al Mundial 2026
“Los naturalizados que tenemos no existen” Martinoli estalla en el México vs Portugal
Futbol
29/03/2026
“Los naturalizados que tenemos no existen” Martinoli estalla en el México vs Portugal
Alerta por nueva variante COVID BA.3.2 “Cigarra”: ¿Cuáles son sus síntomas?
Contra
29/03/2026
Alerta por nueva variante COVID BA.3.2 “Cigarra”: ¿Cuáles son sus síntomas?
Mourinho critica la ausencia de Neymar en la selección brasileña: "es una falta de respeto"
Futbol
29/03/2026
Mourinho critica la ausencia de Neymar en la selección brasileña: "es una falta de respeto"