¡Histórico! Club América anuncia a su nueva presidenta para la Queens League

La Queens League México continúa consolidando su crecimiento con la incorporación de nuevas figuras mediáticas, y en esta ocasión el Club América Sports anunció a Galaisha, mejor conocida como “Gigi”, como su nueva presidenta de cara a la temporada en curso.

Gigi ha ganado notoriedad en el entorno digital gracias a su participación en el canal de YouTube QuéParió!, donde ha logrado conectar con una audiencia joven mediante contenido fresco, dinámico y con un estilo muy particular que la distingue dentro de la comunidad de creadores.

La Queens League ya es una realidad | X: @UltMostoles

¿Quién es Galaisha?

Además de su presencia en YouTube, Galaisha —identificada en redes como @gala1sha__— ha construido una sólida base de seguidores en plataformas como TikTok, Instagram y Twitch, donde comparte contenido variado que mezcla entretenimiento, interacción en vivo y expresiones creativas que han impulsado su popularidad.

Su propuesta digital se caracteriza por ser, en sus propias palabras, un viaje donde el anime, el cosplay y el arte convergen para crear algo único. Esta identidad le ha permitido posicionarse como una figura versátil dentro del ecosistema digital, destacando por su autenticidad y cercanía con su comunidad.

La llegada de Gigi al Club América Sports representa una apuesta clara por parte de la organización por integrar perfiles que trascienden el ámbito deportivo tradicional, alineándose con el concepto innovador que ha impulsado la Queens League desde su creación.

Un nuevo rol

Su rol como presidenta no solo implicará decisiones deportivas, sino también la generación de contenido, estrategias de engagement y la construcción de una marca que conecte con nuevas audiencias, especialmente en el entorno digital donde ella ya cuenta con experiencia consolidada.

Dentro del equipo, se espera que su creatividad y visión aporten una nueva dinámica tanto en lo mediático como en lo institucional, fortaleciendo la identidad del club y su posicionamiento dentro de la liga, que continúa creciendo en popularidad.

Club América escudo | IMAGO7