Orbelín Pineda anota y da asistencia en victoria del AEK; Jorge Sánchez fue amonestado

El AEK Atenas goleó 3-0 al PAOK Salónica este domingo 19 de abril en el Estadio Agia Sofía, durante la Jornada 2 de los Playoffs de la Superliga de Grecia, en un partido donde los mexicanos Orbelín Pineda y Jorge Sánchez fueron titulares con sus respectivos equipos.

El encuentro era clave para ambos clubes, ya que el AEK llegaba con una victoria previa, mientras que el PAOK solo había conseguido un empate. Esto obligaba al equipo de Salónica a buscar el triunfo para no rezagarse en la lucha por el título.

AEK | @AEK_FC_OFFICIAL

El marcador se abrió al minuto 36 tras un autogol del defensor Ketzióra, quien desvió el balón a su propia portería luego de un centro preciso de Roberto Pereira desde la banda izquierda, dándole la ventaja al conjunto de Orbelín Pineda.

Antes del descanso, el AEK parecía ampliar la ventaja con un gol de Zini al minuto 45, pero la anotación fue anulada tras una falta sobre el portero del PAOK, lo que mantuvo el 1-0 al medio tiempo.

Orbelín Pineda, jugador del AEK | @AEK_FC_OFFICIAL

AEK Atenas domina y sentencia el partido

En la segunda mitad, el dominio del AEK Atenas fue evidente y terminó por reflejarse en el marcador. Al minuto 73, Koita marcó el segundo gol del partido con un disparo dentro del área que dejó sin oportunidad al arquero rival.

El PAOK, donde milita Jorge Sánchez, no logró reaccionar y fue ampliamente superado en todas las líneas, sin generar peligro real en el arco del equipo local.

La goleada se concretó al minuto 88, cuando Orbelín Pineda robó el balón dentro del área y definió con precisión para marcar el 3-0 definitivo, firmando una actuación destacada en un partido clave para su equipo.

Jorge Sánchez, jugador del PAOK | @PAOK_FC

¿Cómo les fue a Orbelín Pineda y Jorge Sánchez?

Orbelín Pineda fue una de las figuras del encuentro al registrar un gol y una asistencia, siendo determinante en el triunfo del AEK Atenas, que se mantiene como líder en los Playoffs de la Superliga de Grecia.