Abogada de día, estrella de noche: Emilia Vizcarra deja el Derecho por el entretenimiento digital
Emilia Vizcarra, influencer mexicana, se volvió tendencia tras revelar que dejó atrás su título de abogada por una carrera en el contenido candente, donde hoy es una de las creadoras más reconocidas del país.
Durante su participación en el podcast ’N Estado Burlesco’ de Jorge “El Burro” Van Rankin, Emilia sorprendió a todos al hablar sin filtros sobre su transición profesional, sus motivos y lo que encontró al cambiar de toga a lentejuela.
“Es mi libertad de expresión, porque es algo que yo ya había querido hacer por mucho tiempo y me había resistido mucho, porque sí trabajé por mucho tiempo como abogada, entonces pues obviamente eso es algo que iba a perjudicar el tema, pero o sea, es abismal la diferencia de cuestión de ingresos, referente a lo que se puede conseguir en la página como una profesión, súper abismal. Pero fue gracias a que duré muchos años construyendo este personaje en redes sociales”, dijo sin tapujos.
Emilia deja su carrera de abogada
Emilia estudió Derecho, ejerció su carrera, pero terminó dejando todo por la vida digital, donde encontró más ingresos, más visibilidad… y más libertad.
Con millones de seguidores en redes, Emilia se ha consolidado como una figura de peso en el entretenimiento para adultos, y asegura que el modelaje también es una forma de arte y expresión.
“Pues para mí es otra forma de expresarme y pues sí se utiliza el cuerpo, pero realmente es una esencia que se trae y es algo que yo como mujer latina me siento orgullosa y pues me gusta reflejar eso. Y modelar es pues simplemente jugar con la cámara, posar con la cámara y algo que me ayuda es de que yo siento que la persona que me está tomando la foto es la persona que me está viendo a través de celular”.
Emilia Vizcarra sigue creciendo
Hoy, su comunidad no solo la sigue por su contenido visual, sino por su discurso de empoderamiento, libertad creativa y decisión personal. Emilia no se arrepiente de nada.
