Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Abogada de día, estrella de noche: Emilia Vizcarra deja el Derecho por el entretenimiento digital

La litigante también es modelo y creadora de contenido digital / IG: @emiliavizcarra
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:23 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
De litigar en tribunales a romperla en redes, la influencer cómo ha cambiado su vida al ser más famosa

Emilia Vizcarra, influencer mexicana, se volvió tendencia tras revelar que dejó atrás su título de abogada por una carrera en el contenido candente, donde hoy es una de las creadoras más reconocidas del país.

Durante su participación en el podcast ’N Estado Burlesco’ de Jorge “El Burro” Van Rankin, Emilia sorprendió a todos al hablar sin filtros sobre su transición profesional, sus motivos y lo que encontró al cambiar de toga a lentejuela.

Emilia Vizcarra estuvo en el programa de Jorge “El Burro” Van Rankin / IG: @emiliavizcarra

“Es mi libertad de expresión, porque es algo que yo ya había querido hacer por mucho tiempo y me había resistido mucho, porque sí trabajé por mucho tiempo como abogada, entonces pues obviamente eso es algo que iba a perjudicar el tema, pero o sea, es abismal la diferencia de cuestión de ingresos, referente a lo que se puede conseguir en la página como una profesión, súper abismal. Pero fue gracias a que duré muchos años construyendo este personaje en redes sociales”, dijo sin tapujos.

Emilia deja su carrera de abogada

Emilia estudió Derecho, ejerció su carrera, pero terminó dejando todo por la vida digital, donde encontró más ingresos, más visibilidad… y más libertad.

Con millones de seguidores en redes, Emilia se ha consolidado como una figura de peso en el entretenimiento para adultos, y asegura que el modelaje también es una forma de arte y expresión.

“Pues para mí es otra forma de expresarme y pues sí se utiliza el cuerpo, pero realmente es una esencia que se trae y es algo que yo como mujer latina me siento orgullosa y pues me gusta reflejar eso. Y modelar es pues simplemente jugar con la cámara, posar con la cámara y algo que me ayuda es de que yo siento que la persona que me está tomando la foto es la persona que me está viendo a través de celular”.
La modelo e influencer estudio Derecho y ejerció por algunos años / FB: @emiliavizcarraoficial

Emilia Vizcarra sigue creciendo

Hoy, su comunidad no solo la sigue por su contenido visual, sino por su discurso de empoderamiento, libertad creativa y decisión personal. Emilia no se arrepiente de nada.

La puedes seguir en sus redes

  • https://www.facebook.com/emiliavizcarraoficial

  • https://www.instagram.com/emiliavizcarra

El contenido digital ahora es su prioridad donde tiene mayor exposición / FB: @emiliavizcarraoficial
Últimos videos
Lo Último
22:20 Infonavit 2026: Así puedes usar el Crediterreno para comprar un terreno
22:14 Jardine presentó oficialmente a Veiga con el equipo: "Eligió el América y tiene ganas de ser campeón"
21:49 Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX
21:32 Endrick anota de nuevo y comanda triunfo de Lyon en la Copa de Francia
21:23 ‘Es el mejor de México’: Raphael Veiga se rinde en elogios para el América
21:13 EL DIRECTOR DE LA NFL EN MÉXICO ACLARA EL FUTURO DE LOS JUEGOS EN EL PAÍS
21:06 Feria del Libro de Minería 2025: ¿cuándo es y qué actividades habrá?
21:03 Monterrey consigue un agónico empate ante el Xelajú
20:38 ¡Cruz Azul hace cambios! Emmanuel Ochoa será el portero titular ante Vancouver FC
20:24 República Dominicana se impone a Panamá en el juego con más carreras en la historia de la Serie del Caribe
Tendencia
1
Futbol Pumas: Efraín Juárez defiende su planteamiento a pesar de la goleada sufrida ante San Diego
2
Futbol Simeone se ilusiona con Obed Vargas y el resto de los fichajes invernales del Atlético
3
Empelotados Reconocido exdirectivo se une a Fox Sports México como nuevo especialista
4
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
5
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
6
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
Te recomendamos
Infonavit 2026: Así puedes usar el Crediterreno para comprar un terreno
Contra
04/02/2026
Infonavit 2026: Así puedes usar el Crediterreno para comprar un terreno
Jardine presentó oficialmente a Veiga con el equipo: "Eligió el América y tiene ganas de ser campeón"
Futbol
04/02/2026
Jardine presentó oficialmente a Veiga con el equipo: "Eligió el América y tiene ganas de ser campeón"
ROTA CRUZ AZUL ESTADIO NUEVO
Futbol Nacional
04/02/2026
Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX
Endrick marcó el gol de la diferencia | X @OL
Futbol
04/02/2026
Endrick anota de nuevo y comanda triunfo de Lyon en la Copa de Francia
‘Es el mejor de México’: Raphael Veiga se rinde en elogios para el América
Futbol
04/02/2026
‘Es el mejor de México’: Raphael Veiga se rinde en elogios para el América
EL DIRECTOR DE LA NFL EN MÉXICO ACLARA EL FUTURO DE LOS JUEGOS EN EL PAÍS
Videos
04/02/2026
EL DIRECTOR DE LA NFL EN MÉXICO ACLARA EL FUTURO DE LOS JUEGOS EN EL PAÍS