Abogada de día, estrella de noche: Emilia Vizcarra deja el Derecho por el entretenimiento digital

“Pues para mí es otra forma de expresarme y pues sí se utiliza el cuerpo, pero realmente es una esencia que se trae y es algo que yo como mujer latina me siento orgullosa y pues me gusta reflejar eso. Y modelar es pues simplemente jugar con la cámara, posar con la cámara y algo que me ayuda es de que yo siento que la persona que me está tomando la foto es la persona que me está viendo a través de celular”.