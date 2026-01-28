FIFA Women's Champions Cup, todo lo que debes saber del torneo femenil de clubes

El 2026 comenzará con un torneo histórico para el futbol femenino, con la primera edición de la FIFA Women´s Champions Cup (Copa de Campeones Femenina). La creación del certamen, que es el equivalente a la Copa Intercontinental masculina, se confirmó en marzo de 2025, con la participción de los seis campeones de cada confederación.

Será la primera vez que se celebre un campeonato de esta índole y forma parte de los esfuerzos de la FIFA por impulsar el futbol femenino. La Copa de Campeones Femenina además marcará el antecedente del Mundial de Clubes, misma que se disputará en enero de 2028 y que, por ahora, está en conversaciones con celebrarse en Qatar.

Arsenal será local en esta primera edición del torneo femenino

Esta situación, la elección de la fecha y la sede para el primer Mundial de Clubes femenino ha provocado polémica, por interferir directamente con las competencias de liga, además de ser un país con políticas que atentan contra los derechos de las mujeres. Sin embargo, la decisión final todavía no es oficial y, por ahora, la FIFA se enfoca en la Copa de Campeones, cuyas instancias finales se jugarán en Inglaterra.

¿Qué equipos competirán en la Copa de Campeones Femenina?

Wuhan Jianghan venció 1-0 a Auckland United en la Primera Ronda y luego cayó 2-1 frente a AS FAR de Marruecos, que ahora se medirá en la Semifinal a Arsenal, campeón de Champions League. En la otra llave, Gotham FC de Estados Unidos, monarca de la Concacaf, se medirá a Corinthians de Brasil, campeón de Libertadores.

Gotham FC será el representante de la Concacaf en esta primera edición del torneo

Los partidos de Semifinal están programados para el próximo miércoles 28 de enero, en el Brentford Community Stadium, casa del Brentford de Premier League. En tanto que el juego por el tercer lugar y la Final está programados para el domingo 1º de febrero en el Emirates Stadium en Londres.

Gotham FC vs Corinthians | Miércoles 28 de enero | 6:30 hrs | FIFA+

Arsenal vs ASFAR | Miércoles 28 de enero | 12:00 hrs | FIFA+

Partido por el tercer lugar | Domingo 1° de febrero | 8:45 hrs

Final | Domingo 1° de febrero | 12:00 hrs

La FIFA confirmó el pasado fin de semana el premio a repartir en el torneo, el cual representa una cifra histórica en competencias femeninas. La bolsa total a repartir será de 3.9 millones de dólares, mientras que el equipo campeón se embolsará 2.3 millones de dólares en premios.

Arsenal disputará el torneo como campeón de la Champions

El finalista derrotado un millón de dólares. Además, cada uno de los semifinalistas que quede eliminado recibirá 200 mil dólares, por los mil que se entregaron a los dos campeones continentales ya eliminados en las rondas previas del torneo, celebradas el año pasado. Aunque será una cifra histórica, el monto todavía no se compara al repartido en competencias varoniles.

El año pasado, en la Copa Intercontinental, PSG se embolsó cinco millones de dólares como campeón, poco más del doble de lo que recibirá el campeón de la Copa de Campeones Femenina. De igual manera, Flamengo como subcampeón recibió cuatro millones de dólares, el cuádriple de lo que se entregará en el campeonato femenino.