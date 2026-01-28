Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

FIFA Women's Champions Cup, todo lo que debes saber del torneo femenil de clubes

Este miércoles se disputará la FIFA Women's Champions Cup
Este miércoles se disputará la FIFA Women's Champions Cup
Ana Patricia Spíndola Andrade 20:47 - 27 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Por primera vez se disputará este torneo femenino, entre los campeones de cada confederación y como previo al Mundial de Clubes femenino

El 2026 comenzará con un torneo histórico para el futbol femenino, con la primera edición de la FIFA Women´s Champions Cup (Copa de Campeones Femenina).  La creación del certamen, que es el equivalente a la Copa Intercontinental masculina, se confirmó en marzo de 2025, con la participción de los seis campeones de cada confederación. 

Será la primera vez que se celebre un campeonato de esta índole y forma parte de los esfuerzos de la FIFA por impulsar el futbol femenino. La Copa de Campeones Femenina además marcará el antecedente del Mundial de Clubes, misma que se disputará en enero de 2028 y que, por ahora, está en conversaciones con celebrarse en Qatar.

Arsenal será local en esta primera edición del torneo femenino
Arsenal será local en esta primera edición del torneo femenino

Esta situación, la elección de la fecha y la sede para el primer Mundial de Clubes femenino ha provocado polémica, por interferir directamente con las competencias de liga, además de ser un país con políticas que atentan contra los derechos de las mujeres. Sin embargo, la decisión final todavía no es oficial y, por ahora, la FIFA se enfoca en la Copa de Campeones, cuyas instancias finales se jugarán en Inglaterra

¿Qué equipos competirán en la Copa de Campeones Femenina?

Wuhan Jianghan venció 1-0 a Auckland United en la Primera Ronda y luego cayó 2-1 frente a AS FAR de Marruecos, que ahora se medirá en la Semifinal a Arsenal, campeón de Champions League. En la otra llave, Gotham FC de Estados Unidos, monarca de la Concacaf, se medirá a Corinthians de Brasil, campeón de Libertadores

Gotham FC será el representante de la Concacaf en esta primera edición del torneo
Gotham FC será el representante de la Concacaf en esta primera edición del torneo

Los partidos de Semifinal están programados para el próximo miércoles 28 de enero, en el Brentford Community Stadium, casa del Brentford de Premier League. En tanto que el juego por el tercer lugar y la Final está programados para el domingo 1º de febrero en el Emirates Stadium en Londres. 

  • Gotham FC vs Corinthians | Miércoles 28 de enero | 6:30 hrs | FIFA+

  • Arsenal vs ASFAR | Miércoles 28 de enero | 12:00 hrs | FIFA+

  • Partido por el tercer lugar | Domingo 1° de febrero | 8:45 hrs 

  • Final | Domingo 1° de febrero | 12:00 hrs 

La FIFA confirmó el pasado fin de semana el premio a repartir en el torneo, el cual representa una cifra histórica en competencias femeninas. La bolsa total a repartir será de 3.9 millones de dólares, mientras que el equipo campeón se embolsará 2.3 millones de dólares en premios

Arsenal disputará el torneo como campeón de la Champions
Arsenal disputará el torneo como campeón de la Champions

El finalista derrotado un millón de dólares. Además, cada uno de los semifinalistas que quede eliminado recibirá 200 mil dólares, por los mil que se entregaron a los dos campeones continentales ya eliminados en las rondas previas del torneo, celebradas el año pasado. Aunque será una cifra histórica, el monto todavía no se compara al repartido en competencias varoniles. 

El año pasado, en la Copa Intercontinental, PSG se embolsó cinco millones de dólares como campeón, poco más del doble de lo que recibirá el campeón de la Copa de Campeones Femenina. De igual manera, Flamengo como subcampeón recibió cuatro millones de dólares, el cuádriple de lo que se entregará en el campeonato femenino. 

Mientras que en el pasado Mundial de Clubes masculino de 2025, la FIFA repartió mil millones de dólares entre 32 equipos. Ese torneo en Estados Unidos fue respaldado con dinero de Arabia Saudita para garantizar que los clubes europeos influyentes recibieran el dinero del premio con solo participar.

Últimos videos
Lo Último
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
13:23 ¿Qué pasó el 28 de enero? La historia real detrás del corrido de Lamberto Quintero
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
Contra
28/01/2026
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026