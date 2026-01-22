Casemiro confirmó su salir del Manchester United al final de la temporada

Desde su llegada en el 2022 del Real Madrid, el mediocampista brasileño, Casemiro, ha formado parte de la plantilla del Manchester United como uno de los rostros principales del equipo, sin embargo, todo parece indicar que el jugador dará por terminada su etapa como Red Devil, al final de la temporada.

Casemiro con el United I AP

Despedida en los mejores términos

Tras cuatro años defendiendo los colores del conjunto de la Premier League, fuentes cercanas aseguran que el jugador se irá del equipo, además de que ya comenzó con las notificaciones al club para darle ‘claridad’ a su salida en el mercado de verano.

Premier League I AP

Además, las fuentes confirmaron que Casemiro tomó la decisión de anunciar su salida a mediados de temporada para que así el equipo pueda preparar sus transferencia y comenzar a buscar al reemplazo del jugador en el cuadro del United.

"Llevaré al Manchester United conmigo toda mi vida. Desde el primer día que pisé este hermoso estadio, sentí la pasión de Old Trafford y el amor que ahora comparto con nuestros seguidores por este club especial. No es momento de decir adiós; hay muchos más recuerdos que crear durante los próximos cuatro meses”, declaró Casemiro tras anunciar su salida.

¿Cuál será el destino de Casemiro?

La gente cercana al futbolista de 33 años confirmó que aún busca permanecer en el futbol de élite un par de años más, por lo que buscará acomodo en una de las grandes ligas del viejo continente, sin embargo, la posibilidad de volver a Brasil también está en la mente de Casemiro.

Con el equipo de los Reds Devils suma un total de 146 partidos, sumando un total de 21 goles con la playera roja, además de colaborar con 13 asistencias desde el 2022 hasta el 2026.

"Todavía tenemos mucho por lo que luchar juntos. Mi objetivo, como siempre, será darlo todo para ayudar a nuestro club a triunfar", añadió el brasileño en su anuncio de despedida del United.