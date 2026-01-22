“Que no sea cobarde y diga la verdad”: Marco Etcheverry revive su odio hacia Arturo Brizio

Marco Etcheverry, mejor conocido como ‘el Diablo’, habló abiertamente del profundo resentimiento que aún siente por Arturo Brizio Carter, el exárbitro mexicano que lo expulsó en su primer partido del Mundial Estados Unidos 1994.

Marco Etcheverry ingresó al minuto 79 en el duelo Bolivia vs Alemania en el Mundial de 1994, en sustitución de Luis Ramallo. Sin embargo, solo tres minutos después fue expulsado por el árbitro mexicano Arturo Brizio Carter, una decisión que lo dejó fuera del resto del torneo y que le impidió jugar contra Corea del Sur y España.

A más de 30 años de aquel suceso, el exfutbolista boliviano rompió el silencio y confesó su rabia persistente. “Yo sí, la verdad, yo tuve mucha rabia con él muchísimo tiempo. Nunca me encontré (con Brizio para hablar del tema y limar asperezas)”, declaró Etcheverry en entrevista con David Faitelson.

Lo expulsó en el Mundial | MEXSPORT

Desmiente a Brizio

Etcheverry aseguró que el tema no terminó en aquel Mundial. Según su testimonio, Etcheverry, relató que años después, en un partido de eliminatorias, Brizio lo volvió a amenazar con expulsarlo, lo que dejó una huella imborrable en su memoria. Además, reveló que él nunca amenazó al silbante como el propio Brizio habría mencionado en una entrevista.

“El otro día escuché a Brizio en un TikTok decir que yo lo había amenazado; todo lo contrario, que no sea cobarde, por favor, y que diga la verdad. El que amenazó fue él”, dijo ‘el Diablo’. “¿Sabes qué me dijo? ‘Como te expulsé en el Mundial, te voy a expulsar de nuevo ahora’. Así me lo dijo, y que me lo niegue... “Todo lo que inventó de truco, que yo hablaba diferente… todo eso es mentira. Que no sea cobarde y que diga la verdad”.

Mostró su molestia con el exsilbante | CAPTURA

Etcheverry, además recordó que Brizio declaró que había recibido amenazas por parte del futbolista, sin embargo, el boliviano considera imposible amenazar a quien tenía el poder en la cancha. “Con qué poder lo voy a amenazar si el que maneja el partido, el que me expulsó del Mundial fue él. No me voy a dedicar a amenazarlo en una cancha de futbol sabiendo que él ya me había amenazado por un tiro libre a los 10 minutos del partido de La Paz”, explicó.

La polémica entre Marco Etcheverry y Arturo Brizio Carter revive un episodio amargo del pasado, pero también evidencia las secuelas emocionales que puede dejar una decisión arbitral. A pesar del paso del tiempo, el ‘Diablo’ sigue exigiendo una versión honesta de los hechos por parte del exárbitro mexicano.