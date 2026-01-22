Joven incendia icónica estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal

La tranquilidad de Funchal, ciudad de Madeira, Portugal, se vio interrumpida por un ataque directo contra uno de los símbolos turísticos y deportivos más importantes de la isla.

La estatua de bronce de Cristiano Ronaldo, ubicada en la entrada de su museo personal, fue blanco de un incendio provocado que ha generado indignación entre los seguidores del futbolista y los residentes de su ciudad natal.

A través de redes sociales, un joven compartió un video donde se le ve prender en fuego el monumento. Posteriormente, encendió una bocina con música a todo volumen y realizó varios movimientos y gestos bruscos.

CAPTURA DE PANTALLA

El suceso tomó un tinte más oscuro cuando el autor publicó las imágenes acompañadas de un mensaje de tono amenazante y sombrío poco después de perpetrar el acto: "Esta es la última advertencia de Dios".

Esta acción permitió a las unidades de inteligencia cibernética rastrear la posible identidad del individuo, quien parece haber planeado el ataque con antelación.

La policía de Madeira ha desplegado un protocolo de búsqueda intensiva para dar con el paradero del sospechoso.

Cristiano Ronaldo en un partido de Portugal | AP

El presente de Cristiano Ronaldo

Con 40 años a sus espaldas, CR7 mantiene su distinguido espíritu competitivo y cada día está más cerca de la ansiada marca de mil goles.

El portugués es la máxima figura del Al-Nassr de Arabia Saudita y este mismo miércoles llegó a 960 anotaciones en su carrera.

Con su selección, el astro se prepara para afrontar su última gran justa representando a su país: el Mundial 2026, torneo en el que se ubica en el Grupo K.