Futbol

Brasil buscará ser sede del Mundial de Clubes en 2029; Lula Da Silva se reunió con Gianni Infantino

Brasil busca la sede del Mundial de Clubes 2029 | AP
Marcos Olvera García 17:44 - 26 enero 2026
Después de la edición del 2025 en Estados Unidos, la sede para el siguiente Mundial de Clubes sigue siendo un misterio

La edición del 2025 del Mundial de Clubes supuso un éxito, tanto para FIFA como para el país organizador, por lo que hay varios países que buscan albergar la siguiente Copa del Mundo de Clubes, misma que se realizará en 2029.

Este lunes, gracias a varios reportes, se ha confirmado que Brasil buscará ser sede para la edición del 2029, incluso, se ha dado a conocer que el presidente brasileño, Lula Da Silva, ya se reunió con Gianni Infantino (mandamás de la FIFA) para buscar garantizar la sede para su país.

El mandatario sudamericano busca aprovechar que Brasil será sede del próximo Mundial Femenil para que su país logre la sede del Mundial de Clubes, donde Flamengo y Cruz Azul (hasta ahora) son los únicos representantes del continente para dicha justa.

Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Futbol, también confirmó el interés de Brasil en poder ser sede del próximo Mundial de Clubes, aunque aseguró que todavía no lanzan la campaña como tal y dijo que todavía están trabajando tras bastidores.

¿Qué otros países buscan ser sede del Mundial de Clubes 2029?

A pesar de que Brasil es el país que ha mostrado más interés recientemente por quedarse con la sede para 2029, hay otros países que están en la lista como posibles sedes para la próxima edición del Mundial de Clubes.

Uno de ellos es Marruecos, quien recientemente fue sede de la Copa Africana de Naciones, España (sede del Mundial del 2030) también se perfila para pelear la sede del 2029.

Asimismo, se dice que Qatar también buscaría tener la sede en 2029, recordando que el país árabe estuvo a cargo de la organización de la Copa del Mundo del 2022.

