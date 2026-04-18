Pensión Bienestar 2026: ¿cuándo será el próximo registro para adultos mayores?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se mantiene como uno de los programas sociales más importantes en México, al otorgar un apoyo económico directo de seis mil 400 pesos bimestrales que ayuda a millones de beneficiarios a cubrir gastos esenciales como alimentación, medicamentos y servicios básicos.

Actualmente, este programa beneficia a más de 13.6 millones de adultos mayores en todo el país, y se espera que la cifra supere los 14 millones durante 2026, lo que refleja su impacto en la economía familiar y en la calidad de vida de quienes forman parte del padrón.

El apoyo económico directo es de seis mil 400 pesos bimestrales / FREEPIK

¿Cuándo será el próximo registro?

Aunque la Secretaría de Bienestar aún no ha dado a conocer un calendario oficial, todo apunta a que el próximo proceso de inscripción podría realizarse de manera tentativa entre el 17 y el 29 de abril de 2026, siguiendo la dinámica de convocatorias anteriores.

En caso de no abrirse en ese periodo, el registro podría posponerse hasta junio, ya que durante mayo las autoridades se enfocarán exclusivamente en la dispersión de pagos correspondientes al bimestre, lo que suele frenar la apertura de nuevos trámites.

Este programa beneficia a más de 13.6 millones de adultos mayores en todo el país / FREEPIK

¿Dónde y cómo hacer el trámite?

El registro se realizará de forma presencial y completamente gratuita en los Módulos del Bienestar ubicados en las 32 entidades del país. Las personas interesadas deberán acudir al módulo que les corresponda de acuerdo con su domicilio, el cual podrán ubicar a través de la página oficial de la Secretaría de Bienestar.

Para evitar largas filas y aglomeraciones, la atención se organizará mediante un calendario basado en la primera letra del apellido paterno, una estrategia que ha demostrado ser efectiva para agilizar el proceso en años anteriores.

El registro se realizará de forma presencial y completamente gratuita en los Módulos del Bienestar / FREEPIK

¿Quiénes pueden registrarse?

La convocatoria está dirigida a todas las personas que ya tengan 65 años cumplidos o que estén por alcanzarlos en el periodo establecido por la convocatoria.

Este programa es de carácter universal, lo que significa que cualquier ciudadano mexicano que cumpla con el requisito de edad puede solicitar su incorporación, garantizando así un ingreso que contribuya a una vejez más digna y con mayor estabilidad económica.

Hay que llenar el Formato Único de Bienestar en los módulos correspondientes / FREEPIK

Requisitos para el registro

Para completar el trámite, los solicitantes deberán acudir con la documentación necesaria en original y copia, además de llenar el Formato Único de Bienestar en el módulo correspondiente. Los documentos solicitados son:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, Inapam, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad)

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto

Contar con estos documentos listos y mantenerse atento a los anuncios oficiales será clave para evitar contratiempos durante el proceso de inscripción.

Clave para no perder el apoyo

Cumplir con el registro en tiempo y forma es fundamental, ya que una vez validada la información, los adultos mayores quedarán integrados al padrón de beneficiarios y podrán comenzar a recibir el apoyo económico en los siguientes periodos de pago.