Precio del dólar hoy 8 de abril de 2026 en México: cae a 17.37 pesos y el peso gana terreno

El precio del dólar hoy miércoles 8 de abril de 2026 se ubica en 17.37 pesos por unidad, mostrando una baja clara frente al peso mexicano en el arranque de la jornada.

Se trata de un movimiento relevante dentro del comportamiento reciente del tipo de cambio, donde la moneda nacional logra recuperar terreno tras varios días de presión.

El dólar se aleja momentáneamente del nivel de los 18 pesos.

El dólar inició la jornada con un precio promedio de 17.37 pesos por unidad/Google

Comparativa: así se mueve frente al cierre del martes

Al cierre del martes 7 de abril, el dólar se encontraba en 17.74 pesos, mientras que este miércoles inicia en 17.37 pesos.

La caída es de 37 centavos, lo que representa un ajuste importante en el tipo de cambio.

El movimiento confirma una jornada con fortalecimiento del peso mexicano.

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En el sistema bancario, el dólar se cotiza en promedio en: Compra: 17.25 pesos

Venta: 17.93 pesos

El precio de venta vuelve a colocarse por debajo de los 18 pesos, lo que marca una diferencia frente a días anteriores.

El dólar se quedó esta vez por debajo de los 18.00 pesos/Pixabay

Comportamiento del dólar en la última semana

Durante la última semana, el tipo de cambio ha mostrado altibajos constantes, aunque con tendencia reciente a la baja.

El dólar ha oscilado entre los 17.30 y 17.90 pesos, reflejando un mercado con ajustes continuos.

La sesión de este miércoles destaca por ser una de las caídas más pronunciadas en el periodo.

Precio del dólar en bancos hoy 8 de abril

Así se cotiza el dólar en ventanillas de bancos en México: Banco Azteca: compra en 16.30 | venta en 18.34

BBVA: compra en 16.85 | venta en 17.99

Banorte: compra en 16.55 | venta en 18.15

Santander: compra en 16.65 | venta en 18.35

Banregio: compra en 16.50 | venta en 18.40

BanBajío: compra en 17.30 | venta en 18.40

Afirme: compra en 16.90 | venta en 18.40

Intercam: compra en 17.26 | venta en 18.27

Ve por Más: compra en 16.85 | venta en 17.87

Banamex / Citibanamex: compra en 17.24 | venta en 18.22

El tipo de cambio FIX se ubica en 17.7580 pesos, como referencia oficial.

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana | FREEPIK

Contexto: respiro para el peso mexicano