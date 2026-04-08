Precio del dólar hoy 8 de abril de 2026 en México: cae a 17.37 pesos y el peso gana terreno
El precio del dólar hoy miércoles 8 de abril de 2026 se ubica en 17.37 pesos por unidad, mostrando una baja clara frente al peso mexicano en el arranque de la jornada.
Se trata de un movimiento relevante dentro del comportamiento reciente del tipo de cambio, donde la moneda nacional logra recuperar terreno tras varios días de presión.
El dólar se aleja momentáneamente del nivel de los 18 pesos.
Comparativa: así se mueve frente al cierre del martes
Al cierre del martes 7 de abril, el dólar se encontraba en 17.74 pesos, mientras que este miércoles inicia en 17.37 pesos.
La caída es de 37 centavos, lo que representa un ajuste importante en el tipo de cambio.
El movimiento confirma una jornada con fortalecimiento del peso mexicano.
Precio promedio del dólar a la compra y venta
En el sistema bancario, el dólar se cotiza en promedio en:
Compra: 17.25 pesos
Venta: 17.93 pesos
El precio de venta vuelve a colocarse por debajo de los 18 pesos, lo que marca una diferencia frente a días anteriores.
Comportamiento del dólar en la última semana
Durante la última semana, el tipo de cambio ha mostrado altibajos constantes, aunque con tendencia reciente a la baja.
El dólar ha oscilado entre los 17.30 y 17.90 pesos, reflejando un mercado con ajustes continuos.
La sesión de este miércoles destaca por ser una de las caídas más pronunciadas en el periodo.
Precio del dólar en bancos hoy 8 de abril
Así se cotiza el dólar en ventanillas de bancos en México:
Banco Azteca: compra en 16.30 | venta en 18.34
BBVA: compra en 16.85 | venta en 17.99
Banorte: compra en 16.55 | venta en 18.15
Santander: compra en 16.65 | venta en 18.35
Banregio: compra en 16.50 | venta en 18.40
BanBajío: compra en 17.30 | venta en 18.40
Afirme: compra en 16.90 | venta en 18.40
Intercam: compra en 17.26 | venta en 18.27
Ve por Más: compra en 16.85 | venta en 17.87
Banamex / Citibanamex: compra en 17.24 | venta en 18.22
El tipo de cambio FIX se ubica en 17.7580 pesos, como referencia oficial.
Contexto: respiro para el peso mexicano
El retroceso del dólar se da en un contexto de mayor estabilidad en los mercados financieros.
Tras semanas de presión, el peso muestra una recuperación parcial, apoyado por condiciones externas más favorables.
Sin embargo, el entorno internacional sigue siendo un factor clave para la volatilidad.