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Futbol

A 64 días: en México 1970, Brasil se consagró como el primer Tricampeón de los Mundiales

Pelé, en el Estadio Azteca, tras la Gran Final de México 70 | AP
Emiliano Arias Pacheco 00:33 - 08 abril 2026
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Con samba y tambores, la Canarinha no sólo se proclamó por tercera vez Campeona del Mundo, sino que cambió la historia

La Copa del Mundo de 1970 fue un antes y un después en el balompié. El arte de lo imprevisto comenzó a ser un sucio negocio, del cual los tecnócratas y poderosos se aprovecharon para moldearlo a su conveniencia. Sin embargo, el baile, específicamente la samba, se convirtió en el ritmo preferido de aquella justa mundialista, la cual vio un Rey dar su último decreto real.

Brasil llegó al Mundial de México 70 con el orgullo herido, por no decir pisoteado. La Verdeamarela quedó eliminada en primera ronda de Inglaterra 66, por lo que antes de pisar territorio Mesoamericano, el conjunto dirigido por Mário Jorge 'Lobo' Zagallo emprendió un viaje para conquistar su Tricampeonato.

Brasil en el Mundial del 70 | MEXSPORT

El camino de Brasil en México 1970

En la eliminatoria, la Canarinha no tuvo piedad alguna de sus rivales y consiguió su boleto a la Copa del Mundo de manera asequible. Sin embargo, el contexto político que envolvió al conjunto brasileño fue parte fundamental en uno de los cambios más grandes de la dirección de la Verdeamarela.

Joao Saldanha, quien fue el entrenador de Brasil durante las eliminatorias, dejó el cargo después de problemas con Emilio Garrastazu Médici, presidente de la nación en esos años. Además de ser un entrenador, Saldanha fue un periodista y activista político, por lo que sus problemas con la dictadura militar de esos años se hicieron evidentes.

Brasil en el Mundial del 70 | MEXSPORT

Tras la salida de Saldanha, quien también tuvo problemas con Pelé, Lobo Zagallo tomó el cargo y dio al mundo una exhibición total de 'jogo bonito'. El Scratch du Oro llegó a México un mes antes del inicio de la justa, y adoptaron Guanajuato como su búnker y concentración, para estar a tono con los temas de altura.

Además de contar en la convocatoria con O'Rei, Zagallo también llevó a otros '10' para acompañar al ídolo del Santos. Jairzinho, Gérson, Tostão y Rivelino fueron los otros creativos que el estratega carioca alineó ya en territorio mexicano, por lo que la gesta comenzó de manera instantánea.

Brasil en la Gran Final de México 70 | MEXSPORT

¿A quiénes venció Brasil en México 70?

Para poder quedarse de forma definitiva con la Copa Jules Rimet, Brasil no solo ganó, sino que fue superior a todos sus rivales. En el Grupo 3, la Verdeamarela terminó con el primer lugar, con ocho goles a favor y tres en contra; además de que derrotaron en un partido complejo al Campeón del Mundo reinante Inglaterra.

Ya en los partidos de eliminación directa, Brasil derrotó en Cuartos de Final a Perú y en Semifinales a Uruguay, para poder salir del Estadio Jalisco y tomar rumbo a la Ciudad de México y bautizar con samba al Coloso de Santa Úrsula.

En la Gran Final, las dos máximas ganadoras de la Copa del Mundo se enfrentaron ante los ojos de 200 mil personas en un gigante de concreto, y ante millones a través de una televisión. Como fue el resto del certamen, Brasil no tuvo piedad de Italia y terminó por demostrar una vez más que el futbol se creó en Europa, pero fue el sazón latino lo que le dio un sabor diferente.

Brasil se consagró Tricampeón, al igual que Pelé, quien se despidió de las justas mundialistas como lo hacen los más grandes. O'Rei decretó su último mandato real y heredó su dorsal a Roberto Rivelino. Estamos a 64 días del Mundial 2026.

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