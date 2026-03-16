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Futbol

Dos directivos mexicanos intentaron amañar partido de futbol en Costa Rica

Asociación Deportiva Municipal Turrialba | @JAlbMontenegro
Emiliano Arias Pacheco 16:55 - 16 marzo 2026
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Bryan Cordero, portero de 31 años, relató cómo fue su experiencia y las amenazas que sufrió

El tema de las apuestas y el futbol se ha salido de control. Alrededor del mundo, varios futbolistas, entrenadores y directivos han sido señalados por el amaño de partidos, y aunque han existido castigos, las prácticas aún se han llevado a cabo. Uno de los escándalos más recientes ocurrió en el balompié costarricense, en el cual estuvieron involucrados dos directivos mexicanos.

Bryan Cordero, portero tico de 31 años, relató su experiencia en la aplicación Red Button de FIFPro, la cual es una herramienta del sindicato internacional de futbolistas provee a las y los jugadores para que denuncien alguna trama o intento de la misma. En dicha app, el futbolista costarricense comentó la presión que sufrió por parte de su director deportivo y entrenador del equipo Asociación Deportiva Municipal Turrialba, de la Segunda División de Costa Rica.

Asociación Deportiva Municipal Turrialba | @alpiedeldeporte

El jugador estuvo ocho meses sin jugar y temió por las represalias para él y su familia, ya que su testimonio estuvo en el portal de FIFPro. En la denuncia, Cordero explicó cómo el entrenador mexicano Enrique Valencia, uno de los socios del club, y el directivo Ernesto de la Torre, también mexicano y socio, incitaron a los jugadores a perder un partido a cambio de 300 dólares.

"Enrique Valencia no sólo era el entrenador, sino también el inversionista que tenía el club junto a Ernesto de la Torre. Con ellos llegaron dos juveniles, también mexicanos, que el día previo al partido hablaron con dos de mis compañeros. Luego de esa charla, ambos me advirtieron sobre el motivo de ese diálogo: al día siguiente teníamos que perder", comenzó Bryan Cordero en su denuncia.

Federación de Futbol de Costa Rica | @fcrf_cr

¿Qué más dijo Bryan Cordero sobre los dirigentes mexicanos?

Una de las partes más importantes de la denuncia de Cordero fue el cómo ocurrió el intento de amaño. El también capitán del equipo tico de Segunda División comentó que hicieron pasar de uno en uno a la oficina de los altos mandos para ofrecerle los 300 dólares; en caso de negarse recibieron amenazas de no jugar un partido más. 

"Los hicieron pasar de cuatro en cuatro a la reunión. Les ofrecieron 300 dólares por perder. Les indicaron que había que jugar bien el primer tiempo y perder el segundo tiempo por un marcador de dos cero, tres cero. Cuando se negaban, los inversionistas los amenazaban con no jugar. El presidente del club les dijo que contaban con ellos para poder pagar las deudas", agregó.

¿Qué pasó con Enrique Valencia y Ernesto de la Torre? 

Después de que el caso de Bryan Cordero tomó relevancia, la Federación Costarricense de Futbol suspendió por cinco años a Enrique Valencia y Ernesto de la Torre, aunque el caso sigue abierto. "La Comisión determinó que la conducta sancionable no la realizó la organización Asociación Deportiva Municipal Turrialba, sin embargo, se le objeta a su dirigencia y fiscalía haber sido muy permisiva y omisa en los deberes de prevención y alerta en temas de manipulación de partidos"

Federación de Futbol de Costa Rica | @fcrf_cr
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