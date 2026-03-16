'Me persigue todo el tiempo', Luis Enrique sobre el polémica declaración sobre la Liga Francesa

A pesar de que ha pasado poco menos de un año desde aquella polémica declaración Luis Enrique acepta que sigue siendo atormentado por ella. Previo a disputar su partido de Octavos de Final de Vuelta ante Chelsea, el estratega español fue cuestionado una vez más sobre el comentario en el que, 'minimizó' la liga francesa.

De camino a la conquista de la Champions League la temporada pasada el Paris Saint Germain tuvo que eliminar a Arsenal, Manchester City, Liverpool, Aston Villa y Arsenal en las fases directas, demostrando que, a pesar de estar en una liga de 'menor nivel' pueden competir ante equipos importantes.

Tras dejar en el camino a los Gunners para acceder a la Final del torneo, Luis Enrique respondió a aquellas personas que habían minimizado la liga francesa y a sus equipos. El estratega comentó, “¿La liga de granjeros, no? Somos la liga de granjeros", de forma irónica.

Luis Enrique en conferencia | @PSG_inside

Recordó aquella frase

Previo a enfrentar una vez más al Chelsea por el pase a los Cuartos de Final del torneo internacional, el estratega fue cuestionado una vez más sobre dicha frase. Ante esto, Luis Enrique simplemente recalcó que, se trataba de una broma aunque considera curioso que han tenido que medirse ante muchos equipos de la Premier League.

"Era una broma, una broma que me sigue todo el tiempo. Pero lo único que tengo que decir es que es un placer enfrentarse a cualquier equipo inglés porque son el máximo nivel y nosotros podemos mostrar nuestro nivel, nuestros principios y nuestros estándares.... Fue curioso la temporada pasada por que jugamos contra casi todos los equipos ingleses y este año está pasando lo mismo", afirmó el entrenador.

Luis Enrique estalla contra periodistas | X:PSG_inside

Cerca de los Cuartos

Ahora Luis Enrique y el PSG se medirán al Chelsea por su pase a la siguiente ronda de la Champions. El equipo parisino ya tiene medio pie en la siguiente fase tras haber logrado una victoria contundente de 5-2 en el partido de Ida.