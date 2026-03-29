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Empelotados

¿Burla? Fernando Guerrero lanza comentario que sacudió a Miguel Herrera en redes sociales

Miguel Herrera y Fernando Guerrero | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 09:40 - 29 marzo 2026
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El analista arbitral de TUDN recordó el más reciente fracaso en la carrera del Piojo Herrera

El histórico regreso de la afición al Coloso de Santa Úrsula para el enfrentamiento entre México y Portugal no solo dejó emociones sobre la cancha. Lo que parecía una transmisión habitual de TUDN se convirtió en el epicentro de una encendida controversia digital tras un intercambio de palabras entre el analista arbitral Fernando Guerrero y el exdirector técnico nacional, Miguel Herrera.

El show de luces en el Estadio Banorte en el juego de México vs Portugal | MEXSPORT

EL COMENTARIO DEL 'CANTANTE' GUERRERO

Durante la cobertura del encuentro, el "Cantante" Guerrero hizo énfasis en el cuerpo arbitral de nacionalidad costarricense encargado de impartir justicia. Sin embargo, fue un comentario adicional el que detonó la pólvora en las plataformas sociales: Guerrero señaló de forma punzante que el representativo de Costa Rica no logró clasificar a la Copa del Mundo.

La relevancia del comentario radica en que Miguel Herrera compartía transmisión con Guerrero justo en esos momentos y cabe recordar que el "Piojo" fue el estratega que estuvo al frente del proceso que consumó la ausencia del cuadro tico en la máxima justa mundialista, un episodio que permanece como una mancha en su historial profesional.

Fernando 'Cantante' Guerrero | IMAGO7

LAS REDES SOCIALES LO TOMARON COMO BURLA

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, dividiendo a la audiencia en dos bandos claros:

Un sector considerable de usuarios sostiene que el comentario de Guerrero fue una estocada directa y premeditada hacia Herrera, aprovechando la exposición nacional para recordarle su fracaso deportivo.

Por otro lado, diversos internautas argumentan que se trató de un simple dato estadístico mencionado sin dolo, calificándolo como un desafortunado error de cálculo por parte del analista.

Miguel 'Piojo' Herrera | MEXSPORT

A pesar del "incendio" provocado en X (antes Twitter) y otras plataformas, donde el clip del momento se viralizó en cuestión de minutos, la tensión no escaló frente a las cámaras. Ambos profesionales continuaron con el análisis del México vs Portugal sin hacer alusión directa al roce, permitiendo que el evento histórico en el ahora llamado Estadio Banorte siguiera su curso.

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