Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’, intenta evitar entrega a Estados Unidos con nuevo recurso legal

Un nuevo recurso legal promovido por Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, volvió a colocar bajo los reflectores el proceso que enfrenta en México. El presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) presentó una demanda de amparo con la intención de impedir lo que considera una posible expulsión extraordinaria hacia Estados Unidos mientras continúa sujeto a un procedimiento de extradición.

Actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 Altiplano, Flores Silva argumentó ante las autoridades judiciales que existe el riesgo de que el gobierno mexicano recurra a mecanismos distintos al procedimiento ordinario de extradición para enviarlo al extranjero.

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, promovió un nuevo amparo para intentar detener una posible entrega a Estados Unidos./ X:

Dentro de su demanda, el presunto operador criminal manifestó su preocupación por una eventual aplicación de disposiciones relacionadas con la seguridad nacional para concretar una entrega anticipada. En el documento señaló:

“Actualmente me encuentro recluido en el Cefereso No. 1 Altiplano sujeto a un procedimiento de extradición internacional. Recientemente ha surgido un temor fundado y peligro inminente de que las autoridades administrativas pretenden desterrarme del país, pretenden ejecutar una expulsión exprés utilizando la Ley de Seguridad Nacional como una vía fraudulenta para evadir los controles judiciales ordinarios”.

¿Por qué fue rechazado el nuevo amparo de “El Jardinero”?

El caso llegó al análisis del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, a cargo del juez Alejandro Latorre Lozano, quien concluyó que el recurso presentado no podía prosperar en los términos planteados por el quejoso.

De acuerdo con la resolución judicial, la actuación reclamada por Flores Silva ya produjo efectos legales dentro del procedimiento correspondiente. El juzgador destacó que el propio promovente reconoció encontrarse sometido a un proceso formal de extradición internacional.

Un juez federal determinó que el recurso presentado por “El Jardinero” era improcedente debido al estado actual de su proceso legal./ Marina

¿Quién es Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”?

Durante los últimos años, el nombre de Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, apareció de manera recurrente en investigaciones relacionadas con la estructura operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tanto autoridades mexicanas como estadounidenses lo ubican como una figura con capacidad de coordinación en distintas regiones del país.

Nacido en la zona de Tierra Caliente, Michoacán, Flores Silva fue señalado por organismos de seguridad como un presunto responsable de facilitar actividades vinculadas al tráfico de drogas y a la operación financiera de la organización criminal. Su presencia en reportes oficiales aumentó conforme las autoridades documentaron la expansión territorial del grupo.

Las investigaciones también lo relacionan con tareas estratégicas dentro del CJNG, una organización que durante años estuvo bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.