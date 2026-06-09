¿Te quieres comprar un celular? Esto dice la SEP sobre el uso de la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico dirigido a estudiantes de educación básica en escuelas públicas. El dinero se deposita en la tarjeta del Banco del Bienestar y puede utilizarse para compras en establecimientos con terminal bancaria.

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales por familia. / Programas para e l Bienestar

¿Qué sí se puede comprar?

Aunque las autoridades no establecen una lista estricta de productos permitidos, el objetivo del programa es apoyar la permanencia escolar, por lo que se recomienda destinar el recurso a: Útiles escolares.

Mochilas.

Uniformes.

Zapatos escolares.

Libros y material didáctico.

Computadoras o tabletas para actividades académicas.

Pago de transporte escolar.

Alimentos relacionados con las necesidades del estudiante.

Útiles, uniformes y transporte escolar son algunos de los gastos permitidos con la Beca Rita Cetina. / iStock

¿Qué no se debe comprar?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) señala que el apoyo está destinado a gastos educativos y de bienestar de los estudiantes, por lo que no debería utilizarse en: Bebidas alcohólicas.

Cigarros o productos de tabaco.

Juegos de azar o apuestas.

Artículos de lujo que no tengan relación con la educación.

Gastos ajenos a las necesidades escolares del beneficiario.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios?

Actualmente, el programa otorga 1,900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos adicionales por cada estudiante extra de secundaria inscrito en el hogar. Los depósitos se realizan mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.