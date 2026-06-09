Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Te quieres comprar un celular? Esto dice la SEP sobre el uso de la Beca Rita Cetina

La tarjeta del Banco del Bienestar permite realizar diversas compras, pero la SEP recordó que el apoyo debe destinarse al bienestar y formación de los estudiantes. / Gobierno de México
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:10 - 09 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Si recibes el apoyo de la Beca Rita Cetina, toma nota: estas son las compras que sí están relacionadas con la educación y las que deberías evitar.

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico dirigido a estudiantes de educación básica en escuelas públicas. El dinero se deposita en la tarjeta del Banco del Bienestar y puede utilizarse para compras en establecimientos con terminal bancaria.

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales por familia. / Programas para e l Bienestar

¿Qué sí se puede comprar?

Aunque las autoridades no establecen una lista estricta de productos permitidos, el objetivo del programa es apoyar la permanencia escolar, por lo que se recomienda destinar el recurso a:

  • Útiles escolares.

  • Mochilas.

  • Uniformes.

  • Zapatos escolares.

  • Libros y material didáctico.

  • Computadoras o tabletas para actividades académicas.

  • Pago de transporte escolar.

  • Alimentos relacionados con las necesidades del estudiante.

Útiles, uniformes y transporte escolar son algunos de los gastos permitidos con la Beca Rita Cetina. / iStock

¿Qué no se debe comprar?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) señala que el apoyo está destinado a gastos educativos y de bienestar de los estudiantes, por lo que no debería utilizarse en:

  • Bebidas alcohólicas.

  • Cigarros o productos de tabaco.

  • Juegos de azar o apuestas.

  • Artículos de lujo que no tengan relación con la educación.

  • Gastos ajenos a las necesidades escolares del beneficiario.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios?

Actualmente, el programa otorga 1,900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos adicionales por cada estudiante extra de secundaria inscrito en el hogar. Los depósitos se realizan mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

La Beca Rita Cetina entrega 1,900 pesos bimestrales/Gobierno de México
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Becas
Lo Último
17:14 Shakira, Ricky Martin y más: los artistas detrás de las canciones de los Mundiales
17:13 Calendario Mundial 2026: Estos son todos los partidos de la Copa del Mundo
17:03 De Pelé a Maradona: películas y documentales que todo fan del Mundial debe ver
16:44 Retiran vallas en el Centro de Guadalajara y anuncian suspensión de actividades por eventos mundialistas
16:32 ¡El Lobo Mexicano regresa a casa! Wolverhampton hace oficial el regreso de Raúl Jiménez
16:31 Trolebús Chapulín conecta Chapultepec y Ciudad Universitaria en 53 minutos por solo 4 pesos
16:25 Carlos Vives dará concierto en México para animar a Colombia en el Mundial 2026
16:17 ¿Konnan perdió las dos piernas? Esto es lo que se sabe sobre su estado de salud
16:12 Estadio Universitario queda fuera para entrenamientos de Suecia y Japón en Copa del Mundo 2026
16:11 Esteban Solari está en el radar de Pumas; la directiva analiza seis opciones para reemplazar a Efraín Juárez