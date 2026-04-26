Jeremy Márquez causa baja previo al Cruz Azul vs Necaxa por precaución

Jeremy Márquez no formó parte de la convocatoria para el duelo entre Cruz Azul y Necaxa debido a una contractura muscular, situación que llevó al cuerpo técnico a tomar la decisión de resguardarlo.

La ausencia del mediocampista responde más a una medida preventiva, con el objetivo de que pueda recuperarse plenamente y estar disponible en próximos compromisos.

En el entorno del equipo se prioriza su estado físico para evitar riesgos mayores en este momento del torneo.

Jeremy Márquez se reencontró con su antiguo equipo | X: @CruzAzul

Cruz Azul vuelve al Estadio Azteca

Por otro lado, Cruz Azul se prepara para volver a la actividad en el Estadio Banorte, donde contará con el respaldo de su afición.

Se espera una buena entrada de seguidores celestes en el inmueble de Santa Úrsula, en lo que será un impulso anímico importante para el equipo en casa.

Vista panorámica del Estadio Banorte l INSTA: @estadiobanorte

¿Cambios en el esquema con Huiqui?

Por otra parte, todo indica que Joel Huiqui también usará línea de 5 ante los Hidrocálidos.

Los celestes deben vencer a Necaxa para estar en la posición número 3 y medirse ante Atlas en Liguilla.

Joel Huiqui | MEXSPORT