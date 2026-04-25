Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Cruz Azul vs Necaxa Jornada 17 Clausura 2026?

El Cruz Azul recibirá al Necaxa en un emocionante encuentro correspondiente a la Liga MX del Clausura 2026. El partido está programado para el domingo 26 de abril de 2026 a las 19:00 horas. Este enfrentamiento promete ser un duelo interesante dentro del torneo mexicano, donde ambos equipos buscarán sumar puntos importantes para sus respectivos objetivos en la competición.

El Cruz Azul llega a este encuentro tras una serie de empates consecutivos. En sus últimos cinco partidos, La Máquina ha registrado cuatro empates y una derrota, mostrando dificultades para conseguir victorias. Recientemente igualó 1:1 contra Querétaro FC (el 22/04/2026), 1:1 frente a Tijuana (el 18/04/2026), 1:1 ante Los Angeles FC en la Liga de Campeones de la CONCACAF (el 15/04/2026) y 1:1 contra el América (el 12/04/2026). Su única derrota fue un contundente 3:0 ante Los Angeles FC (el 08/04/2026).

Cruz Azul vs Querétaro | IMAGO7

Por su parte, el Necaxa presenta un rendimiento mixto con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Los Rayos empataron 0:0 con Chivas Rayadas (el 23/04/2026) y 1:1 contra Tigres (el 18/04/2026), cayeron 3:1 ante Querétaro FC (el 11/04/2026), pero consiguieron victorias por 2:1 frente a Mazatlán FC (el 04/04/2026) y un contundente 3:0 contra Tijuana (el 21/03/2026).

En los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos equipos, el Cruz Azul ha mostrado cierta superioridad con tres victorias, un empate y una derrota frente al Necaxa. El encuentro más reciente entre ambos conjuntos se disputó el 22 de octubre de 2025, finalizando con un empate 1:1 en el estadio del Necaxa.

Chicote Calderón en el Necaxa vs Chivas del Clausura 2026 | MEXSPORT

Anteriormente, La Máquina se impuso por 3:1 en enero de 2025 y por un contundente 3:0 en octubre de 2024, ambos en territorio de los Rayos. Sin embargo, en marzo de 2024, el Necaxa logró sorprender al Cruz Azul venciéndolo por 2:1 como visitante. El historial se completa con otra victoria del Cruz Azul por 3:1 en octubre de 2023 en casa del Necaxa, lo que confirma que los celestes han tenido buenos resultados en sus visitas a los hidrocálidos.

¿Cuándo y dónde ver Cruz Azul vs Necaxa?

Fecha: Domingo 26 de abril

Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México

Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX