Kevin Mier alcanza los 100 partidos con Cruz Azul

El arquero colombiano, Kevin Mier llega a una cifra redonda defendiendo el arco del Cruz Azul: 100 partidos como Celeste, consolidándose como una pieza clave en el equipo, todo esto durante el juego en el Estadio Banorte ante Necaxa.

El guardameta suma hasta ahora: 84 encuentros en Liga MX, 9 en la Concacaf Champions Cup y 7 en la Leagues Cup

Cruz Azul previo a duelo ante Necaxa l IMAGO7

Desde su llegada, Mier ha mostrado regularidad, seguridad bajo los tres palos y liderazgo, cualidades que lo han llevado a adueñarse de la portería de Cruz Azul.

¿Cuál fue el mensaje del Cruz Azul?

El propio club no dejó pasar el momento y lo reconoció en redes sociales con un mensaje especial:

“Nuestro arquero colombiano llega al centenar de partidos como Celeste con su titularidad esta noche. ¡Vamos por más, Kevin Mier!”

Kevin Mier, vuelve a ser de la confianza de Larcamón | MEXSPORT

Con apenas 100 apariciones, el colombiano ya se perfila como uno de los referentes recientes del equipo y buscará seguir aumentando su legado en La Máquina.

Cruz Azul volvió al Banorte

Por otro lado, Cruz Azul se volvió a la actividad en el Estadio Banorte, donde contará con el respaldo de su afición.

Jugadores de Cruz Azul celebrando una anotación ante Necaxa | MEXSPORT