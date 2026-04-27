Kevin Mier alcanza los 100 partidos con Cruz Azul
El arquero colombiano, Kevin Mier llega a una cifra redonda defendiendo el arco del Cruz Azul: 100 partidos como Celeste, consolidándose como una pieza clave en el equipo, todo esto durante el juego en el Estadio Banorte ante Necaxa.
El guardameta suma hasta ahora: 84 encuentros en Liga MX, 9 en la Concacaf Champions Cup y 7 en la Leagues Cup
Desde su llegada, Mier ha mostrado regularidad, seguridad bajo los tres palos y liderazgo, cualidades que lo han llevado a adueñarse de la portería de Cruz Azul.
¿Cuál fue el mensaje del Cruz Azul?
El propio club no dejó pasar el momento y lo reconoció en redes sociales con un mensaje especial:
“Nuestro arquero colombiano llega al centenar de partidos como Celeste con su titularidad esta noche. ¡Vamos por más, Kevin Mier!”
Con apenas 100 apariciones, el colombiano ya se perfila como uno de los referentes recientes del equipo y buscará seguir aumentando su legado en La Máquina.
Cruz Azul volvió al Banorte
Por otro lado, Cruz Azul se volvió a la actividad en el Estadio Banorte, donde contará con el respaldo de su afición.
Los celestes llegaban a este duelo con la necesidad de vencer a Necaxa para estar en la posición número 3 y medirse ante Atlas en Liguilla.