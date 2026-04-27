Cruz Azul y Atlas confirman duelo en la Liguilla

Cruz Azul ya tiene rival para los Cuartos de Final del Clausura 2026: se medirá ante Atlas FC en una serie que promete intensidad y cuentas pendientes.

Andrés Montaño, jugador de Cruz Azul, en festejo de gol | MEXSPORT

La Máquina, ahora dirigida de forma interina por Joel Huiqui, logró meterse con autoridad a la Liguilla y cerró la fase regular en el tercer lugar de la tabla con 33 puntos, lo que le permitirá disputar el partido de vuelta como local.

El equipo cementero llega en buen momento, luego de imponerse a Necaxa en su regreso al Estadio Banorte, resultado que además marcó el debut con victoria de Huiqui en el banquillo.

Cruz Azul previo a duelo ante Necaxa l IMAGO7

Del otro lado, los rojinegros llegan motivados tras derrotar al Club América en la última jornada, un resultado que los impulsó anímicamente rumbo a la fase final.

En cuanto a antecedentes, la última vez que Cruz Azul y Atlas se enfrentaron en unos Cuartos de Final fue en el Invierno del 2000.

Poncho González en celebración en el partido de América contra Atlas | IMAGO 7

En aquella ocasión, los tapatíos lograron avanzar, aunque su camino terminó en semifinales tras caer ante Deportivo Toluca.

Ahora, más de dos décadas después, ambos equipos vuelven a cruzarse en una instancia definitiva, con un Cruz Azul que busca ser protagonista después de una sacudida en el banquillo y un Atlas que intentará repetir la historia.