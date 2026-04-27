Huiqui advierte a sus rivales en Liguilla: “La Liguilla no está muertinha”

El debut de Joel Huiqui como entrenador interino del Cruz Azul no pudo ser mejor. El exjugador, identificado plenamente con la institución, asumió el cargo en medio de semanas complicadas y respondió con un mensaje claro: unidad y sencillez.

“Yo aquí en el club llevo toda la vida, desde los 15 años. Fue un sueño vivirlo y dirigir al club de mis amores, fue increíble. Hoy el equipo es una punta de lanza, hoy me toca dar la cara, pero los jugadores son los importantes, se rompen el alma. Yo estoy agradecido con Cruz Azul por la oportunidad y seguiré mejorando para ser mejor técnico”, expresó.

Joel Huiqui | MEXSPORT

El técnico interino reveló que la instrucción principal fue fortalecer el grupo. “El miércoles hablamos con el Ingeniero Velázquez y la encomienda era siempre ser un equipo y estar unidos. El mensaje fue claro: el trabajo en equipo sacará resultados y hoy fue el ejemplo”, señaló.

En lo futbolístico, Huiqui fue directo: no hubo revolución, sino ajustes puntuales. La prioridad fue simplificar y devolverle al equipo su identidad.

“No fue algo complicado, solamente lo que intentamos hacer fue un trabajo muy simple. Poca información en el análisis del rival, pero todo el trabajo que se hizo fue poco. Quiero resaltar el esfuerzo de los muchachos dentro del campo. Prácticamente nuestra intervención dentro del plan de juego fue dar la información precisa para poder enfrentar un partido importante. Fue muy básico”, explicó.

Jugadores de Cruz Azul celebrando una anotación ante Necaxa | MEXSPORT

HUIQUI LANZÓ FRASE ÉPICA

El entrenador de Cruz Azul se levantó de la silla al finalizar la conferencia y con una sonrisa, tomó su termo y lanzó una frase que llegó a la afición cementera.

“Y recuerden, la Liguilla, no está muertinha”, y se retiró con una sonrisa en el rostro, después de lograr los 3 puntos ante Necaxa.