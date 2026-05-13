VIDEO: Así grabó U2 su nuevo videoclip en pleno Centro Histórico

El Centro Histórico de la Ciudad de México se transformó este martes en el inesperado escenario de una de las grabaciones musicales más importantes del año. La legendaria banda irlandesa U2 apareció sorpresivamente en calles del corazón capitalino para filmar el videoclip de “Street of Dreams”, una nueva canción que formará parte de su próximo álbum de estudio.

La presencia de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. provocó inmediatamente euforia entre fans, turistas y peatones que se encontraban en la zona, quienes comenzaron a compartir videos y fotografías del momento en redes sociales hasta volverlo viral en cuestión de minutos.

La escena parecía salida de una película: un autobús escolar cubierto de graffiti, cámaras móviles recorriendo las calles coloniales del Centro Histórico y Bono interpretando música en vivo mientras decenas de personas seguían la producción desde las banquetas.

La legendaria banda irlandesa apareció sorpresivamente en calles del corazón capitalino / Especial

U2 convirtió el Centro Histórico en su escenario

Las grabaciones se realizaron principalmente en calles cercanas a República de Brasil y República de Colombia, donde desde horas antes comenzaron a instalarse vallas metálicas, equipo técnico y unidades de producción.

Sin previo aviso para la mayoría de los capitalinos, el Centro Histórico terminó convertido en un enorme set cinematográfico.

Los músicos estaban filmando el videoclip de “Street of Dreams”, una nueva canción inédita / Especial

El elemento que más llamó la atención fue un autobús escolar intervenido por el artista mexicano Chavis Mármol, el cual llevaba pintada la frase “La calle de los sueños”, referencia directa al tema que la agrupación estaba grabando.

Sobre la parte superior del vehículo aparecieron Bono y el resto de la banda interpretando la canción mientras avanzaban lentamente por las calles del primer cuadro de la ciudad.

Un grupo de fans tuvieron la oportunidad de estar cerca de la banda por unos minutos / Especial

“Street of Dreams”, la nueva canción de U2

Horas después de que las imágenes comenzaran a circular masivamente en internet, la propia agrupación confirmó que el proyecto corresponde al videoclip de “Street of Dreams”, sencillo que formará parte de su próximo disco de estudio.

Aunque el álbum todavía no tiene nombre oficial ni fecha exacta de lanzamiento, se espera que llegue a finales de este mismo año. La banda incluso compartió parte de la experiencia en redes sociales:

"Tomamos un autobús en Ciudad de México con destino a la calle de los sueños. La justicia es una obsesión, el amor es una procesión por la calle de los sueños".

Los irlandeses mantienen desde hace décadas una relación especial con el público mexicano / Especial

La publicación terminó por desatar todavía más la locura entre sus seguidores mexicanos.

Fans fueron invitados por U2

Días antes de la grabación, algunos miembros mexicanos registrados en el sitio oficial U2.com recibieron una misteriosa invitación para participar en una filmación especial programada para el 12 de mayo en la capital del país.

Aunque el mensaje no revelaba detalles específicos, sí pedía disponibilidad durante varias horas para una producción exterior. Al final, los asistentes seleccionados terminaron participando en una experiencia prácticamente histórica para los seguidores de la banda.

Muchos de ellos acompañaron a U2 durante la grabación mientras coreaban el nuevo sencillo como si se tratara de un concierto improvisado en plena vía pública.

Aquí parte del video en CDMX

Hopped a bus in Mexico City, destination: Street of Dreams.

‘Justice an obsession, love is a procession down the street of dreams’ pic.twitter.com/HZYXw0rDXk — U2 (@U2) May 12, 2026

U2 y su conexión con México

La agrupación irlandesa mantiene desde hace décadas una relación especial con el público mexicano. Cada visita de Bono y compañía suele convertirse en un evento masivo y emocional para miles de fans, quienes consideran a U2 una de las bandas más importantes en la historia del rock.

Ahora, la decisión de filmar parte de su nuevo proyecto en la Ciudad de México vuelve a colocar a la capital como escenario internacional de grandes producciones musicales. Además, la grabación coincidió con la celebración de la Street Child World Cup 2026, torneo internacional que reúne en la ciudad a equipos infantiles de distintas partes del mundo.