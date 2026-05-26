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Qué le pasó a La Mataviejitas y por qué salió de prisión

“La Mataviejitas” fue condenada por el asesinato de al menos 16 mujeres adultas mayores.
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:55 - 25 mayo 2026
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Juana Barraza Samperio, conocida como “La Mataviejitas”, fue trasladada a un hospital de Iztapalapa tras presentar complicaciones por insuficiencia renal

Luego de permanecer bajo observación médica por complicaciones de salud, Juana Barraza Samperio regresó al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde cumple una sentencia de 759 años de prisión.

La mujer de 68 años, identificada públicamente como “La Mataviejitas”, había sido trasladada el pasado 24 de mayo a un hospital ubicado en la alcaldía Iztapalapa debido a problemas derivados de insuficiencia renal.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, confirmó que Barraza fue dada de alta y posteriormente reingresada al penal donde permanece privada de la libertad desde hace más de 15 años.

Juana Barraza Samperio, conocida como “La Mataviejitas”, regresó al penal de Santa Martha Acatitla tras recibir atención médica./ X

¿Quién es “La Mataviejitas”?

Juana Barraza Samperio es considerada una de las asesinas seriales más conocidas en la historia criminal reciente de México. Antes de su captura también participó en funciones de lucha libre utilizando el nombre de La Dama del Silencio.

Las investigaciones judiciales establecieron que entre finales de los años 90 y 2006 asesinó a mujeres adultas mayores en distintos puntos de la Ciudad de México y la zona metropolitana.

De acuerdo con los expedientes del caso, utilizaba distintas identidades falsas para acercarse a sus víctimas, quienes en su mayoría vivían solas. Posteriormente ingresaba a sus domicilios para cometer los homicidios y robar pertenencias de valor.

La exluchadora fue trasladada a un hospital de Iztapalapa por complicaciones derivadas de insuficiencia renal./ X

Cumple condena desde 2008 en Santa Martha Acatitla

Tras ser detenida en 2006, Juana Barraza enfrentó un proceso judicial que concluyó el 31 de marzo de 2008 con una sentencia acumulada de 759 años de cárcel por homicidio y robo calificado.

Las autoridades la responsabilizaron por al menos 16 asesinatos seriales de mujeres de la tercera edad, además de múltiples robos cometidos durante varios años.

No es la primera ocasión que “La Mataviejitas” abandona temporalmente el penal por motivos médicos. En 2023 también fue llevada al Hospital General Xoco después de sufrir una fractura de fémur tras una caída dentro del reclusorio.

Juana Barraza cumple una sentencia de 759 años de prisión por homicidios y robos cometidos en la CDMX./ SSC
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