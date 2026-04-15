Pedro de Uriarte vuelve al podio en el Sahara y se afianza como protagonista del Morocco Desert Challenge
La dupla mexicana de Pedro de Uriarte y Eduardo Vanzinni volvió a levantar la mano en el Morocco Desert Challenge. En la quinta etapa, firmaron un sólido tercer lugar, confirmando que lo suyo ya no es sorpresa: es una candidatura seria en la categoría de camiones. Y lo más importante: se mantienen segundos en la clasificación general.
Supervivencia, estrategia… y cabeza
La jornada entre Oum Jrane y Merzouga fue exactamente lo que promete Marruecos: un castigo constante. 310 kilómetros cronometrados con... de todo, un menú completo para romper coches… o pilotos.
Llanuras arenosas para ir al límite
El imponente cañón de M’Harech
10 km de dunas vírgenes
Tramos de piedra que ponen a prueba la suspensión
Pero el “Camión México” respondió. Y ahí estuvo la diferencia: no fueron los más rápidos del día, pero sí de los más inteligentes.
“Ha sido una etapa de supervivencia y estrategia. El desierto no perdona… pero logramos mantener la calma y un ritmo constante”, explicó Uriarte tras cruzar la meta.
Ese enfoque —no desesperarse, no sobremanejar— es exactamente el que mantiene vivos a los equipos en rallies de este calibre.
Podio en etapa… y firmeza en la general
El resultado lo dice todo:
3º lugar en la etapa (04:01’51”)
2º lugar en la general (17:30’02”)
En una competencia donde el error cuesta horas, la consistencia vale más que un triunfo aislado. Y los mexicanos lo están entendiendo perfecto.
Además, hay un detalle que no se puede ignorar: son novatos en la categoría de camiones, la más demandante y espectacular del rally raid. Aun así, están peleando contra estructuras con años de experiencia.
Top 5 – Etapa 5 (Camiones)
#501 – Kay Huzink / Mark Salomons / Corné Blok — 03:43’29”
#502 – Martin Van Den Brink / Sienna Van Den Brink / Hans Van Den Brink — 03:54’34”
#505 – Pedro de Uriarte / Eduardo Vanzinni / Max Van Grol — 04:01’51”
#506 – Marnix Leeuw / Marije Ettekoven / Bart Gloudemans — 04:07’20”
#504 – William Van Groningen / Wesley Van Groningen / Jessie Van Groningen — 04:17’47”
Top 5 – General (tras 5 días)
#501 – Kay Huzink / Mark Salomons / Corné Blok — 16:20’42”
#505 – Pedro de Uriarte / Eduardo Vanzinni / Max Van Grol — 17:30’02”
#502 – Martin Van Den Brink / Sienna Van Den Brink / Hans Van Den Brink — 17:46’22”
#506 – Marnix Leeuw / Marije Ettekoven / Bart Gloudemans — 18:15’19”
#503 – Darek Lysek / Lukasz Laskawiec / Darek Rodewald — 19:27’16”
Lo que viene: la etapa reina
El siguiente capítulo no es cualquier día… es "el" día. Terreno brutal. Sin margen de error.
Etapa 6 (16 abril)
Ruta: Merzouga – Merzouga
Especial: 295 km
Tránsito: 0 km
Travesía norte-sur del Erg Chebbi
Segundo sector de dunas en Erg Znaigui
240 km de pistas y canales arenosos
Uriarte y Vanzinni ya están donde querían: en la pelea real por el podio general. Ahora viene lo más complicado: sostenerlo cuando todos empiezan a fallar. Porque en el Sahara, no gana el más rápido… gana el que resiste hasta el final