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Pedro de Uriarte vuelve al podio en el Sahara y se afianza como protagonista del Morocco Desert Challenge

Morocco Desert Challenge | CORTESÍA
Morocco Desert Challenge | CORTESÍA
Sam Reyes
Sam Reyes 15:18 - 15 abril 2026
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La dupla mexicana de Pedro de Uriarte y Eduardo Vanzinni volvió a levantar la mano en el Morocco Desert Challenge. En la quinta etapa, firmaron un sólido tercer lugar, confirmando que lo suyo ya no es sorpresa: es una candidatura seria en la categoría de camiones. Y lo más importante: se mantienen segundos en la clasificación general.

Supervivencia, estrategia… y cabeza

La jornada entre Oum Jrane y Merzouga fue exactamente lo que promete Marruecos: un castigo constante. 310 kilómetros cronometrados con... de todo, un menú completo para romper coches… o pilotos.

  • Llanuras arenosas para ir al límite

  • El imponente cañón de M’Harech

  • 10 km de dunas vírgenes

  • Tramos de piedra que ponen a prueba la suspensión

Morocco Desert Challenge | CORTESÍA
Morocco Desert Challenge | CORTESÍA

Pero el “Camión México” respondió. Y ahí estuvo la diferencia: no fueron los más rápidos del día, pero sí de los más inteligentes.

“Ha sido una etapa de supervivencia y estrategia. El desierto no perdona… pero logramos mantener la calma y un ritmo constante”, explicó Uriarte tras cruzar la meta.

Ese enfoque —no desesperarse, no sobremanejar— es exactamente el que mantiene vivos a los equipos en rallies de este calibre.

Podio en etapa… y firmeza en la general

El resultado lo dice todo:

  • 3º lugar en la etapa (04:01’51”)

  • 2º lugar en la general (17:30’02”)

En una competencia donde el error cuesta horas, la consistencia vale más que un triunfo aislado. Y los mexicanos lo están entendiendo perfecto.

Morocco Desert Challenge | CORTESÍA
Morocco Desert Challenge | CORTESÍA

Además, hay un detalle que no se puede ignorar: son novatos en la categoría de camiones, la más demandante y espectacular del rally raid. Aun así, están peleando contra estructuras con años de experiencia.

Top 5 – Etapa 5 (Camiones)

  1. #501 – Kay Huzink / Mark Salomons / Corné Blok — 03:43’29”

  2. #502 – Martin Van Den Brink / Sienna Van Den Brink / Hans Van Den Brink — 03:54’34”

  3. #505 – Pedro de Uriarte / Eduardo Vanzinni / Max Van Grol — 04:01’51”

  4. #506 – Marnix Leeuw / Marije Ettekoven / Bart Gloudemans — 04:07’20”

  5. #504 – William Van Groningen / Wesley Van Groningen / Jessie Van Groningen — 04:17’47”

Top 5 – General (tras 5 días)

  1. #501 – Kay Huzink / Mark Salomons / Corné Blok — 16:20’42”

  2. #505 – Pedro de Uriarte / Eduardo Vanzinni / Max Van Grol — 17:30’02”

  3. #502 – Martin Van Den Brink / Sienna Van Den Brink / Hans Van Den Brink — 17:46’22”

  4. #506 – Marnix Leeuw / Marije Ettekoven / Bart Gloudemans — 18:15’19”

  5. #503 – Darek Lysek / Lukasz Laskawiec / Darek Rodewald — 19:27’16”

Lo que viene: la etapa reina

El siguiente capítulo no es cualquier día… es "el" día. Terreno brutal. Sin margen de error.

Etapa 6 (16 abril)

  • Ruta: Merzouga – Merzouga

  • Especial: 295 km

  • Tránsito: 0 km

  • Travesía norte-sur del Erg Chebbi

  • Segundo sector de dunas en Erg Znaigui

  • 240 km de pistas y canales arenosos

Uriarte y Vanzinni ya están donde querían: en la pelea real por el podio general. Ahora viene lo más complicado: sostenerlo cuando todos empiezan a fallar. Porque en el Sahara, no gana el más rápido… gana el que resiste hasta el final

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