Pedro de Uriarte vuelve al podio en el Sahara y se afianza como protagonista del Morocco Desert Challenge

La dupla mexicana de Pedro de Uriarte y Eduardo Vanzinni volvió a levantar la mano en el Morocco Desert Challenge. En la quinta etapa, firmaron un sólido tercer lugar, confirmando que lo suyo ya no es sorpresa: es una candidatura seria en la categoría de camiones. Y lo más importante: se mantienen segundos en la clasificación general.

Supervivencia, estrategia… y cabeza

La jornada entre Oum Jrane y Merzouga fue exactamente lo que promete Marruecos: un castigo constante. 310 kilómetros cronometrados con... de todo, un menú completo para romper coches… o pilotos.

Llanuras arenosas para ir al límite

El imponente cañón de M’Harech

10 km de dunas vírgenes

Tramos de piedra que ponen a prueba la suspensión

Morocco Desert Challenge | CORTESÍA

Pero el “Camión México” respondió. Y ahí estuvo la diferencia: no fueron los más rápidos del día, pero sí de los más inteligentes.

“Ha sido una etapa de supervivencia y estrategia. El desierto no perdona… pero logramos mantener la calma y un ritmo constante”, explicó Uriarte tras cruzar la meta.

Ese enfoque —no desesperarse, no sobremanejar— es exactamente el que mantiene vivos a los equipos en rallies de este calibre.

Podio en etapa… y firmeza en la general

El resultado lo dice todo:

3º lugar en la etapa (04:01’51”)

2º lugar en la general (17:30’02”)

En una competencia donde el error cuesta horas, la consistencia vale más que un triunfo aislado. Y los mexicanos lo están entendiendo perfecto.

Morocco Desert Challenge | CORTESÍA

Además, hay un detalle que no se puede ignorar: son novatos en la categoría de camiones, la más demandante y espectacular del rally raid. Aun así, están peleando contra estructuras con años de experiencia.

Top 5 – Etapa 5 (Camiones)

#501 – Kay Huzink / Mark Salomons / Corné Blok — 03:43’29” #502 – Martin Van Den Brink / Sienna Van Den Brink / Hans Van Den Brink — 03:54’34” #505 – Pedro de Uriarte / Eduardo Vanzinni / Max Van Grol — 04:01’51” #506 – Marnix Leeuw / Marije Ettekoven / Bart Gloudemans — 04:07’20” #504 – William Van Groningen / Wesley Van Groningen / Jessie Van Groningen — 04:17’47”

Top 5 – General (tras 5 días)

#501 – Kay Huzink / Mark Salomons / Corné Blok — 16:20’42” #505 – Pedro de Uriarte / Eduardo Vanzinni / Max Van Grol — 17:30’02” #502 – Martin Van Den Brink / Sienna Van Den Brink / Hans Van Den Brink — 17:46’22” #506 – Marnix Leeuw / Marije Ettekoven / Bart Gloudemans — 18:15’19” #503 – Darek Lysek / Lukasz Laskawiec / Darek Rodewald — 19:27’16”

Lo que viene: la etapa reina

El siguiente capítulo no es cualquier día… es "el" día. Terreno brutal. Sin margen de error.

Etapa 6 (16 abril)

Ruta: Merzouga – Merzouga

Especial: 295 km

Tránsito: 0 km

Travesía norte-sur del Erg Chebbi

Segundo sector de dunas en Erg Znaigui

240 km de pistas y canales arenosos