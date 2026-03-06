Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Jesús Garza calienta el Clásico Regio 142 y habla sobre un posible último clásico de Gignac

Rayados presentó a su nuevo equipo técnico en busca del campeonato en la Liga MX.
Ricardo Olivares 12:49 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El futbolista de Tigres se ha declarado listo de cara al duelo más importante para los dirigidos por Guido Pizarro en lo que va del torneo de Clausura 2026

De cara al Clásico Regio 142, el canterano de Tigres, Jesús Garza, habló al respecto de lo que será este encuentro para la ciudad y el equipo.

Jesús Garza se ha vuelto uno de los jugadores de confianza para su entrenador, Guido Pizarro | Imago7

La relevancia del Clásico Regio

“Sí, claro, como dices tú, es un partido muy importante para la ciudad, para el equipo. Creo que estamos trabajando para ello, vamos a salir como todo el torneo con todas las ganas trabajando día a día y mañana será un gran día.”

Garza también habló sobre el que podría ser el último clásico de la leyenda felina, André-Pierre Gignac.

“Sí, la verdad no sé, no sé ese tema, no sé nada de que sea el último pero como lo dices tú, creo que Gignac es una leyenda aquí en el equipo pero depende, si fuese el último yo creo que sí sería especial, desconozco el tema pero yo creo que conozco a André y va a dar lo mejor de él y a todos.

Gignac podrìa estar viviendo su último Clásico Regio | Imago7

Reencuentro de dos exprotagonistas

Para este duelo habrá un toque especial por el enfrentamiento en la banca de dos históricos de ambos clubes, Guido Pizarro y Nicolás Sánchez, además el partido de Rodrigo Aguirre y la sensible baja de Fernando Gorriarán y Jesús Garza responde al respecto.

“Yo en mi punto personal, lo veo muy bien, porque es un sazón diferente. Como son dos leyendas de los dos equipos, creo que eso hace que sea, no sé un sazón más prendido el ambiente.”

"Sí, claro, como lo dices tú, creo que todos no nada más Gorriarán todos somos fundamentales en el equipo. Yo creo que si un compañero está en esa circunstancia, obviamente le va a costar al equipo. Es una realidad pero bueno, como te digo creo que todos somos fundamentales para todo esto. El “búfalo” yo creo sí pero también nosotros tenemos nuestras tácticas estratégicas que Guido nos pide para enfrentar el partido de la mejor manera.”
Garza fue seleccionado nacional con México en una de las más recientes convocatorias | Imago7
Últimos videos
Lo Último
13:40 VIDEO: Captan a policías de CDMX moviendo taxi con dos cuerpos hacia el Edomex
13:39 VIDEOS: El Mencho: así luce el lugar donde fue enterrado el líder del CJNG
13:36 Zague lanza fuerte crítica a futbolistas del América y cuestiona su compromiso: 'Hay formas de perder'
13:26 Santiago Baños descarta salir del América y niega problemas en el vestidor azulcrema
12:51 ROMPIÓ EL SILENCIO: SANTIAGO BAÑOS habló del FUTURO de JARDINE en AMÉRICA
12:49 Jesús Garza calienta el Clásico Regio 142 y habla sobre un posible último clásico de Gignac
12:26 VIDEO: Investigan a influencer en Sonora por fingir autismo y burlarse de la enfermedad
12:25 Gustavo Marques, jugador de Red Bull Bragantino, sancionado fuertemente por comentario sexista a una árbitra
12:08 Dibu Martínez podría ser sancionado por un tema de apuestas
11:59 Xoli, el chatbot chilango que será tu guía turística en CDMX para el Mundial 2026
Tendencia
1
Futbol Mikel Arriola gestionó el "rescate" de los arbitros mexicano en Qatar; ya preparan su regreso a México
2
Fórmula 1 Checo Pérez arranca su temporada 15 en la Fórmula 1 con un nuevo reto: Cadillac
3
Futbol Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
4
Contra Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista
5
Futbol ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
6
Contra ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
Te recomendamos
VIDEO: Captan a policías de CDMX moviendo taxi con dos cuerpos hacia el Edomex
Contra
06/03/2026
VIDEO: Captan a policías de CDMX moviendo taxi con dos cuerpos hacia el Edomex
VIDEOS: El Mencho: así luce el lugar donde fue enterrado el líder del CJNG
Contra
06/03/2026
VIDEOS: El Mencho: así luce el lugar donde fue enterrado el líder del CJNG
Zague lanza fuerte crítica a futbolistas del América y cuestiona su compromiso: 'Hay formas de perder'
Futbol
06/03/2026
Zague lanza fuerte crítica a futbolistas del América y cuestiona su compromiso: 'Hay formas de perder'
Santiago Baños descarta salir del América y niega problemas en el vestidor azulcrema
Futbol
06/03/2026
Santiago Baños descarta salir del América y niega problemas en el vestidor azulcrema
ROMPIÓ EL SILENCIO: SANTIAGO BAÑOS habló del FUTURO de JARDINE en AMÉRICA
Futbol Nacional
06/03/2026
ROMPIÓ EL SILENCIO: SANTIAGO BAÑOS habló del FUTURO de JARDINE en AMÉRICA
Jesús Garza calienta el Clásico Regio 142 y habla sobre un posible último clásico de Gignac
Futbol
06/03/2026
Jesús Garza calienta el Clásico Regio 142 y habla sobre un posible último clásico de Gignac