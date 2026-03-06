Jesús Garza calienta el Clásico Regio 142 y habla sobre un posible último clásico de Gignac

De cara al Clásico Regio 142, el canterano de Tigres, Jesús Garza, habló al respecto de lo que será este encuentro para la ciudad y el equipo.

Jesús Garza se ha vuelto uno de los jugadores de confianza para su entrenador, Guido Pizarro | Imago7

La relevancia del Clásico Regio

“Sí, claro, como dices tú, es un partido muy importante para la ciudad, para el equipo. Creo que estamos trabajando para ello, vamos a salir como todo el torneo con todas las ganas trabajando día a día y mañana será un gran día.”

Garza también habló sobre el que podría ser el último clásico de la leyenda felina, André-Pierre Gignac.

“Sí, la verdad no sé, no sé ese tema, no sé nada de que sea el último pero como lo dices tú, creo que Gignac es una leyenda aquí en el equipo pero depende, si fuese el último yo creo que sí sería especial, desconozco el tema pero yo creo que conozco a André y va a dar lo mejor de él y a todos.”

Gignac podrìa estar viviendo su último Clásico Regio | Imago7

Reencuentro de dos exprotagonistas

Para este duelo habrá un toque especial por el enfrentamiento en la banca de dos históricos de ambos clubes, Guido Pizarro y Nicolás Sánchez, además el partido de Rodrigo Aguirre y la sensible baja de Fernando Gorriarán y Jesús Garza responde al respecto.

“Yo en mi punto personal, lo veo muy bien, porque es un sazón diferente. Como son dos leyendas de los dos equipos, creo que eso hace que sea, no sé un sazón más prendido el ambiente.”

"Sí, claro, como lo dices tú, creo que todos no nada más Gorriarán todos somos fundamentales en el equipo. Yo creo que si un compañero está en esa circunstancia, obviamente le va a costar al equipo. Es una realidad pero bueno, como te digo creo que todos somos fundamentales para todo esto. El “búfalo” yo creo sí pero también nosotros tenemos nuestras tácticas estratégicas que Guido nos pide para enfrentar el partido de la mejor manera.”