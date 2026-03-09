Raiders adquieren al esquinero Taron Johnson en un intercambio con los Buffalo Bills

Las Vegas han alcanzado un acuerdo con los Buffalo Bills para adquirir al esquinero All-Pro Taron Johnson. La transacción, confirmada por fuentes cercanas a la negociación, marca uno de los primeros grandes movimientos de cara al nuevo año de la liga, el cual iniciará formalmente este miércoles y será el primer elemento para reforzar la defensiva tras la dura salida de Maxx Crosby.

TRADE: Bills trading CB Taron Johnson to the Raiders. (via @RapSheet) pic.twitter.com/rEdJuEXC7f — NFL (@NFL) March 9, 2026

DETALLES DEL INTERCAMBIO

El canje no solo incluye el traspaso del experimentado defensivo de 29 años, sino también un intercambio de turnos en el Draft. Las Vegas recibirá una selección de 7ma Ronda, mientras que Buffalo obtendrá una de 6ta Ronda como compensación. Aunque el acuerdo ya es un hecho entre ambas franquicias, la oficialización del movimiento queda sujeta a que Johnson supere con éxito los exámenes físicos de rigor.

La salida de Johnson de Bills responde a una reestructuración profunda en la nómina de los Bills. Originalmente, el equipo había contemplado liberar al jugador junto a otros nombres importantes como Taylor Rapp y Curtis Samuel para sanear su tope salarial. No obstante, la gerencia de Buffalo logró transformar un corte inminente en un intercambio de activos, permitiendo que el jugador, quien fuera una pieza clave desde su llegada en 2018 procedente de Weber State, encuentre un nuevo destino bajo condiciones de traspaso.

Taron Johnson, nuevo CB de Raiders | AP

HOMBRE DE EXPERIENCIA A LAS VEGAS

Para los Raiders, la llegada de Johnson representa un salto de calidad inmediato. Tras una temporada en la que jóvenes como Kyu Blu Kelly y el novato Darien Porter enfrentaron dificultades en la cobertura, la veteranía de un segundo equipo All-Pro ofrece estabilidad. Con la posible salida de Eric Stokes a la agencia libre, Johnson se perfila como el ancla de una secundaria que busca competir en la exigente división Oeste de la Conferencia Americana.

Taron Johnson se despide de Buffalo tras ocho temporadas donde se consolidó como uno de los mejores esquineros de la liga. En la memoria de la afición de los Bills quedará siempre su histórica intercepción de 101 yardas ante Baltimore en los playoffs de 2020, una jugada que sentenció el pase a la final de conferencia.

Taron Johnson en su etapa con Bills | AP