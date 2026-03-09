Chaco Giménez se enciende en su debut en la Kings League y encara a Rafael Cid

El debut de Christian 'Chaco' Giménez con el Peluche Caligari de la Kings League no pasó desapercibido. El exfutbolista protagonizó un momento de tensión en el partido luego de encarar a Rafael Cid tras un empujón a uno de sus compañeros.

Momentos de tensión en Peluche Caligari

Durante una jugada caliente del encuentro, Cid empujó a un futbolista de Peluche Caligari, acción que provocó la inmediata reacción del exjugador de Cruz Azul, quien se acercó para reclamar la acción.

Las cámaras captaron el momento en el que ambos intercambiaron palabras y se vivió un breve conato de bronca dentro del campo.

La intensidad del Chaco también llegó a la Kings League

Fiel a su estilo competitivo que lo caracterizó durante su carrera en el futbol profesional, Chaco Giménez no dudó en defender a su equipo y mostrar su carácter dentro de la cancha.

Chaco Giménez, feliz por regresar | MEXSPORT

Aunque la discusión no pasó a mayores y el partido continuó con normalidad, el momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los aficionados destacaron que el exmediocampista mantiene la misma intensidad que lo hizo ídolo en el futbol mexicano.

El incidente dejó claro que, incluso en el formato espectáculo de la Kings League, la competitividad y la pasión por el juego siguen presentes.