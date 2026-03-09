El caso Racing de Veracruz: las preguntas apenas comienzan

Qué caso, mi Frankie. Hay mucho de qué hablar tras la violencia del partido entre Racing de Veracruz y Celaya el 21 de febrero, que dejó una tragedia: una riña entre aficionados en las inmediaciones terminó con la muerte de un seguidor visitante. La reacción fue inmediata: presión en redes, exigencias políticas y sanciones rápidas de Doña Fede. Cuando baja el ruido, aparecen las preguntas.

UN ESTADIO CERRADO… A TODA PRISA

Al día siguiente de los hechos, el gobierno estatal mandó inspectores para clausurar la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, casa del Racing. El problema es cómo se hizo.

La inspección se realizó en día inhábil y sin otorgar el plazo legal para presentar documentación. Para especialistas consultados, el procedimiento fue irregular. Es decir: el castigo llegó antes que la investigación.

LOS QUE PAGAN SIN DEBERLA

El cierre no solo afectó al club, decenas de atletas que entrenan en el complejo, niños, paralímpicos y deportistas de alto rendimiento, se quedaron sin instalaciones rumbo a competencias de la CONADE de Rommel Pacheco.

Entre los perjudicados están atletas que trabajan con el exvelocista olímpico Alejandro Cárdenas, quienes vieron frenada su preparación por una decisión que nada tiene que ver con ellos.

¿Y EL CELAYA? SIN CASTIGO

Mientras el Racing fue sancionado, del otro lado no hay medidas conocidas contra Celaya.

Testigos del partido aseguran que seguidores de los visitantes llegaron con actitud provocadora, alentados incluso por su presidente, Christian Ríos. Videos muestran agresiones directas desde la porra cajetera.

Del lado veracruzano hay heridos graves. Uno de ellos perdió la vista tras la golpiza. Hasta ahora, aseguran, nadie ha respondido por eso.

EL PUNTO CLAVE: LA PELEA FUE AFUERA

Los videos y testimonios coinciden en algo: la riña ocurrió fuera del estadio. El reglamento establece que el árbitro reporta incidentes dentro del inmueble. Además, la fiscalía estatal nunca aseguró las instalaciones ni las incorporó a la investigación penal.

Para abogados consultados, eso cuestiona la forma en que se asignaron responsabilidades.

AHORA, LO QUE VIENE…

Doña Fede ya castigó al Racing de Veracruz con tres partidos de veto y una multa económica, como se debe. El club asegura que acatará la sanción. Pero el problema apenas empieza.

El abogado Arturo Nicolás Baltazar advierte que el cierre irregular del complejo abre la puerta a amparos, porque la ley establece que la responsabilidad penal es individual y no puede trasladarse a terceros.