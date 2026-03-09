Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

El caso Racing de Veracruz: las preguntas apenas comienzan

Unidad Deportiva Hugo Sánchez | ESPECIAL
El Francotirador
El Francotirador 05:00 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Una tragedia, presión en redes, exigencias políticas y sanciones rápidas de Doña Fede. Pero cuando baja el ruido, aparecen las preguntas

Qué caso, mi Frankie. Hay mucho de qué hablar tras la violencia del partido entre Racing de Veracruz y Celaya el 21 de febrero, que dejó una tragedia: una riña entre aficionados en las inmediaciones terminó con la muerte de un seguidor visitante. La reacción fue inmediata: presión en redes, exigencias políticas y sanciones rápidas de Doña Fede. Cuando baja el ruido, aparecen las preguntas.

UN ESTADIO CERRADO… A TODA PRISA

Al día siguiente de los hechos, el gobierno estatal mandó inspectores para clausurar la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, casa del Racing. El problema es cómo se hizo.

La inspección se realizó en día inhábil y sin otorgar el plazo legal para presentar documentación. Para especialistas consultados, el procedimiento fue irregular. Es decir: el castigo llegó antes que la investigación.

LOS QUE PAGAN SIN DEBERLA

El cierre no solo afectó al club, decenas de atletas que entrenan en el complejo, niños, paralímpicos y deportistas de alto rendimiento, se quedaron sin instalaciones rumbo a competencias de la CONADE de Rommel Pacheco.

Entre los perjudicados están atletas que trabajan con el exvelocista olímpico Alejandro Cárdenas, quienes vieron frenada su preparación por una decisión que nada tiene que ver con ellos.

¿Y EL CELAYA? SIN CASTIGO

Mientras el Racing fue sancionado, del otro lado no hay medidas conocidas contra Celaya.

Testigos del partido aseguran que seguidores de los visitantes llegaron con actitud provocadora, alentados incluso por su presidente, Christian Ríos. Videos muestran agresiones directas desde la porra cajetera.

Del lado veracruzano hay heridos graves. Uno de ellos perdió la vista tras la golpiza. Hasta ahora, aseguran, nadie ha respondido por eso.

EL PUNTO CLAVE: LA PELEA FUE AFUERA

Los videos y testimonios coinciden en algo: la riña ocurrió fuera del estadio. El reglamento establece que el árbitro reporta incidentes dentro del inmueble. Además, la fiscalía estatal nunca aseguró las instalaciones ni las incorporó a la investigación penal.

Para abogados consultados, eso cuestiona la forma en que se asignaron responsabilidades.

AHORA, LO QUE VIENE…

Doña Fede ya castigó al Racing de Veracruz con tres partidos de veto y una multa económica, como se debe. El club asegura que acatará la sanción. Pero el problema apenas empieza.

El abogado Arturo Nicolás Baltazar advierte que el cierre irregular del complejo abre la puerta a amparos, porque la ley establece que la responsabilidad penal es individual y no puede trasladarse a terceros.

Mientras tanto, la directiva del Racing guarda silencio. Quizá para evitar más fricciones con el gobierno estatal de Rocío Nahle. O quizá porque saben que esta historia, lejos de cerrarse, apenas está entrando a su capítulo más incómodo. Veamos.

Lo Último
05:00 El caso Racing de Veracruz: las preguntas apenas comienzan
00:50 Antonio Mohamed destaca el triunfo de Toluca pese a las rotaciones obligadas
00:39 ¡La Liga MX más internacional que nunca! Bundesliga presume presencia de Pumas en Alemania
00:20 "La luna de miel ha terminado": Checo Pérez pide progreso a Cadillac tras el Gran Premio de Australia
00:17 Triunfo de México, el segundo con mayor diferencia en la historia del Clásico Mundial
00:12 Clásico Mundial: ¿Cómo le ha ido a México contra Estados Unidos?
00:08 ¡Ambientazo en el Diamante! Mexicanos llenan el Daikin Park en el Clásico Mundial de Beisbol
00:01 A 94 días: Antonio Carbajal, el primer futbolista de la historia en jugar cinco Copas del Mundo
00:00 Agenda deportiva del lunes 9 de marzo de 2026
00:00 Portada RÉCORD 9 de marzo de 2026
Tendencia
1
Futbol Internacional ¡De Guadalajara a Ámsterdam! Chivas lo echó y Ajax lo nombra como su nuevo DT
2
Futbol ¡Tribunero! Julián Araujo muestra escudo de Celtic a aficionados de Rangers
3
Fórmula 1 Cadillac, en problemas: Checo Pérez se pega con Lawson; Bottas, fuera del GP de Australia
4
Futbol ¡Es su papá! Nahuel Guzmán se burla de aficionados de Monterrey tras victoria en Clásico Regio
5
Futbol ¡Una locura! Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, reveló el exorbitante salario de Messi
6
Futbol Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
Te recomendamos
El caso Racing de Veracruz: las preguntas apenas comienzan
Opinión
09/03/2026
El caso Racing de Veracruz: las preguntas apenas comienzan
Antonio Mohamed destaca el triunfo de Toluca pese a las rotaciones obligadas
Futbol
09/03/2026
Antonio Mohamed destaca el triunfo de Toluca pese a las rotaciones obligadas
¡La Liga MX más internacional que nunca! Bundesliga presume presencia de Pumas en Alemania
Futbol
09/03/2026
¡La Liga MX más internacional que nunca! Bundesliga presume presencia de Pumas en Alemania
Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 | AP
Fórmula 1
09/03/2026
"La luna de miel ha terminado": Checo Pérez pide progreso a Cadillac tras el Gran Premio de Australia
Triunfo de México, el segundo con mayor diferencia en la historia del Clásico Mundial
Beisbol
09/03/2026
Triunfo de México, el segundo con mayor diferencia en la historia del Clásico Mundial
Clásico Mundial: ¿Cómo le ha ido a México contra Estados Unidos?
Beisbol
09/03/2026
Clásico Mundial: ¿Cómo le ha ido a México contra Estados Unidos?