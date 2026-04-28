¿Qué es la enfermedad de Crohn que padece MrBeast?

El creador de contenido MrBeast reveló que padece enfermedad de Crohn , una condición que forma parte de su vida desde hace años y que, según ha dicho, lo hace sentir que “vive la vida en modo difícil”.

Se trata de un padecimiento poco visible, pero que puede impactar de forma importante la salud y la rutina diaria de quienes lo tienen.

¿Qué dijo MrBeast sobre su enfermedad?

En entrevista con Steven Bartlett para The Diary Of A CEO en febrero de 2025 , el creador explicó que vivir con esta enfermedad implica enfrentar retos constantes en su día a día:

“Cuando cumplí 15, me dio Crohn y pasé de pesar como 190 libras a 139 (libras), perdí todo el músculo que tenía y dije ‘está bien, ya no voy a jugar béisbol en la universidad, así que dije a la mierda, me voy de lleno con YouTube’“... “Así que es brutal para ser honesto, de repente se activa y te hace sentir muy enfermo, muy cansado, la verdad, es como si viviera la vida en modo difícil”.

MrBeast vive con enfermedad de Crohn, diagnosticada desde su adolescencia. / FB: @mrbeast

MrBeast vive con enfermedad de Crohn, diagnosticada desde su adolescencia. / FB: @mrbeast

¿Qué es la enfermedad de Crohn?

El influencer padece enfermedad de Crohn, un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal que provoca inflamación crónica en el tracto digestivo.

Este padecimiento puede generar síntomas como:

Dolor abdominal

Diarrea persistente

Fatiga

Pérdida de peso

De acuerdo con especialistas de la Mayo Clinic, se trata de una enfermedad crónica que puede presentarse en brotes y afectar distintas partes del sistema digestivo.