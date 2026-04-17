Pedro de Uriarte acaricia un podio histórico en el Morocco Desert Challenge: México está a una etapa de la hazaña

La tripulación conformada por Pedro de Uriarte y Eduardo Vanzinni llega al último día del Morocco Desert Challenge con el objetivo al alcance de la mano: mantener el segundo lugar general y subir al podio absoluto de la categoría de camiones.

Después de siete jornadas de desgaste total, los mexicanos siguen firmes en una posición que ya huele a historia.

CORTESÍA

Una etapa para pensar más que atacar

El séptimo día, entre Merzouga y Bouarfa, no era momento de locuras. Con el segundo puesto general en la bolsa provisional, el equipo mexicano eligió una estrategia madura: competir fuerte, sí… pero sin regalar nada al desierto. El recorrido mezcló:

Navegación compleja

Pistas técnicas

Dunas exigentes

Sectores rocosos de alta velocidad

Arena blanda donde cualquier error cuesta minutos

Y ahí apareció la mejor versión del equipo: cabeza fría.

El resultado fue un cuarto lugar en la etapa, apenas 13 segundos detrás del tercer puesto, suficiente para conservar margen en la clasificación acumulada. Mentalidad correcta. En rally raid, celebrar antes de tiempo suele salir carísimo.

“Falta un día y estamos conscientes de que tenemos un gran logro en las manos, pero aún estamos lejos de concretarlo”, señaló Uriarte desde el vivac de Bouarfa.

CORTESÍA

A 157 kilómetros de la gloria

Tras siete días de competencia, los mexicanos siguen segundos de la general, por delante del poderoso camión #502 de Martin Van Den Brink. Eso significa algo muy simple: dependen de ellos mismos.

Y considerando que compiten como debutantes frente a estructuras consolidadas, lo que están construyendo es una de las actuaciones más destacadas recientes del automovilismo mexicano fuera del circuito tradicional.

Top 5 – Etapa 7 (Camiones)

#501 – Kay Huzink / Mark Salomons / Corné Blok — 01:24’47” #502 – Martin Van Den Brink / Sienna Van Den Brink / Hans Van Den Brink — 01:28’37” #506 – Marnix Leeuw / Marije Ettekoven / Bart Gloudemans — 01:30’25” #505 – Pedro de Uriarte / Eduardo Vanzinni / Max Van Grol — 01:30’38” #504 – William Van Groningen / Wesley Van Groningen / Jessie Van Groningen — 01:39’29”

Top 5 – General (tras 7 días)

#501 – Kay Huzink / Mark Salomons / Corné Blok — 22:34’42” #505 – Pedro de Uriarte / Eduardo Vanzinni / Max Van Grol — 24:09’55” #502 – Martin Van Den Brink / Sienna Van Den Brink / Hans Van Den Brink — 24:23’45” #506 – Marnix Leeuw / Marije Ettekoven / Bart Gloudemans — 24:55’15” #503 – Darek Lysek / Lukasz Laskawiec / Darek Rodewald — 26:47’11”

CORTESÍA

La última batalla

Etapa 8 (18 abril)

Ruta: Bouarfa – Saidia

Especial: 187 km

Tránsito: 157 km

Aunque es la jornada final y una de las más cortas, no engaña a nadie. La organización ya avisó:

Laberinto de caminos tipo WRC

Antigua vía férrea

Navegación delicada

Alto riesgo de perderse o golpear el camión

En otras palabras: un cierre diseñado para castigar la ansiedad. Pedro de Uriarte y Eduardo Vanzinni están a un paso de algo grande. Solo falta rematar.