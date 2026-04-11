Richard Nuñez lanza declaración sobre el futbol mexicano: "El jugador mexicano está muy cómodo"

Richard Nuñez, ex futbolista uruguyo, habló sobre las principales diferencias entre el futbol en México y el futbol en Uruguay. El charrúa lanzó contundentes declaraciones del porqué existen esas diferencias en ambos países.

Richard Nuñez con el América con Toluca l MEXSPORT

Las declaraciones se dieron en una entrevista en Claro Sports, donde tocó el tema de cuál es su percepción en cuánto a mentalidad y nivel que existe entre el deporte nacional y el charrúa.

El exfutbolista charrúa subrayó que hay más factores que no dependen del nivel futbolístico para determinar la calidad del deporte, todo se va formando desde el entorno.

"En Uruguay no hay comodidades" Richard Nuñez

“Es una realidad que a veces se puede tomar a mal, pero la gran diferencia es que en Uruguay se sufre mucho desde las juveniles. No tienes nada para entrenar ni las comodidades que existen en las fuerzas básicas de Cruz Azul o del América", destacó el charrúa.

Los jugadores uruguayos crecen en un entorno donde se respira futbol y donde el futbolista va teniendo la idea de que debe de sudar la camiseta siempre, por lo que tiene la actitud de sacar la casta en momentos difíciles.

Los sueldos de jóvenes debutados

Richard Nuñez con América l MEXSPORT

Habló sobre los sueldos mayores que reciben los futbolistas debutados de entre 16 y 17 años y contrasta que en Uruguay no ocurre eso porque se fomenta que el jugador tenga hambre de triunfar y persiga un sueño.

En México, a los 16 o 17 años los jugadores ya están cobrando un sueldo importante, mientras que en Uruguay no. El jugador uruguayo tiene hambre de triunfar y eso es lo que te lleva al éxito.

Al tener un sueldo importante desde jóvenes en México, no se valora ni se exige de la misma manera para poder triunfar y salir a Europa como lo hicieron en su momento Osorio, Pardo, Torrado o Hugo Sánchez. Pasa por ese lado, porque en todos los países hay jugadores buenos y malos”, añadió el uruguayo cuando habló con respecto al pago que ya se les da a juveniles.

Richard Nuñez en el futbol mexicano