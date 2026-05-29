Historia de los Mundiales: Alemania 1974, la llegada de la Naranja Mecánica

La décima edición de la Copa del Mundo de la FIFA se trasladó a Alemania tras el éxito de México 1970 y el tercer título de Brasil en la historia. Pese a que la Verdeamarela llegaba como favorita fue la Alemania de Franz Beckenbauer y la Holanda de Johan Cruyff las que se llevaron todos los reflectores en el torneo.

El torneo, realizado entre el 13 de junio y el 7 de julio introdujo un nuevo formato en el máximo torneo de selecciones ya que la segunda fase no se jugaría a eliminación directa sino que se hizo una nueva Fase de Grupos para definir a los dos Finalistas y a los dos equipos que pelearían por el tercer lugar.

En este torneo participaron 16 selecciones, nueve salieron de la UEFA incluyendo a Alemania Federal y a Alemania Democrática, así como Países Bajos y la Finalista de la edición pasada Italia. Además, la Conmebol añadió a cuatro equipos, mientras que Concacaf, Oceanía y Africa aportaron los últimos tres.

Brasil en la Gran Final de México 70 | MEXSPORT

El surgimiento de la Naranja Mecánica

Esta Copa del Mundo se destacó por el nacimiento de la Naranja Mecánica, un apodo con el que se le llamó a la Selección de Países Bajos de Rinus Michels. El estratega se armó con futbolistas de Ajax y Barcelona, especialmente a Johan Cruyff, quien fue sin dudad alguna, la figura del torneo.

El equipo se ganó el famoso apodo por el color de su uniforme, así como por su destacado futbol conocido como 'Futbol total'. Holanda terminó la primera Fase líder de su grupo ganando dos partidos y empatando uno. En la segunda ronda volvió a liderar con tres victorias en tres partidos incluyendo una goleada ante Argentina, y triunfos contundentes ante Alemania Democrática y Brasil.

Desafortunadamente, esa increíble Naranja Mecánica no pudo cerrar su gran torneo con un título, ni en dicho torneo, ni en la siguiente edición. Aun así, el equipo naranja logró revolucionar el futbol de la mano de Johan Cruyff.

Johan Cruyff en Alemania 1974 enfrentando a Argentina | x @fifaworldcup_es

Alemania Federal campeona del Mundo

Pese a que Países Bajos se robó los reflectores por su futbol total. Alemania Federal demostró tener un poco más de experiencia y logró sobreponerse a la adversidad para poder coronarse en casa.

El equipo comandado por el histórico Beckenbauer batalló más de lo esperado, quedando segundo en su grupo tras perder ante Alemania Democrática en el único enfrentamiento entre ambas la historia. Dicho juego pasó a la historia tanto por la sorpresiva victoria de la Democrática gracias al gol de Jürgen Sparwasser, como por las implicaciones políticas y deportivas del resultado.

Alemania Democrática venció a Alemania Federal en la Fase de Grupos | FIFA

El perder ante la Alemania Democrática ayudó a la Federal a terminar en un grupo más accesible en la siguiente fase. El equipo germano venció a Polonia y a Yugoslavia y remontó para superar a Suecia y así conseguir su boleto a la Final

En la Final, ante la Naranja Mecánica, el equipo tuvo que sobreponerse a ir perdiendo luego de que Países Bajos se adelantara con un penal tras sólo dos minutos de juego. Afortunadamente, el equipo emparejó el juego también desde los 11 pases y el goleador Gerd Müller les dio la victoria en la segunda parte.

Alemania se convirtió en la segunda selección en ser campeona del Mundo aún habiendo perdido un encuentro, en el torneo (Alemania era la otra en lograrlo). Además, fue la segunda selección en ser campeona luego de quedar segunda en su grupo.

Tras el torneo, Franz Beckenbauer se encargo de recordarles a todos que, pese a la gran historia que fue Países Bajos, ellos fueron quienes terminaron levantando el trofeo, mismo que por primera vez fue la edición actual del galardón, dejando atrás la Copa Jules Rimet. "Cruyff será mejor jugador, pero yo soy campeón", comentó el central alemán

Franz Beckenbauer en la Copa del Mundo 1974 | MEXSPORT

Los números del Mundial