Exhiben por primera vez imágenes del cuerpo de Maradona en el nuevo juicio por su muerte

Un testigo describió este jueves el estómago de Diego Maradona "como un globo" durante el nuevo juicio por el fallecimiento del ídolo en 2020. En la audiencia, se mostraron por primera vez imágenes del cadáver del astro, en el marco de un segundo proceso judicial iniciado tras la anulación del primero en 2025.

La nueva sesión, celebrada en los tribunales de San Isidro, a unos 30 kilómetros al norte de Buenos Aires, incluyó la proyección de fotografías y un video de 17 minutos que documentaban la habitación y el cuerpo sin vida del exfutbolista.

Dalma Maradona, hija de Diego Armando Maradona | AP

¿Cómo son las fotos de Maradona?

El material, grabado por la policía científica, mostraba al "10" vistiendo un pantalón corto y una camiseta deportiva levantada, dejando al descubierto un abdomen notablemente hinchado.

Antes de la proyección, el testigo Carlos Pinto ofreció una descripción detallada y cruda del estado del cuerpo de Maradona, lo que provocó el llanto de Gianinna, una de las hijas del Pelusa, quien se encontraba en la sala. Durante la exhibición del video, Gianinna se cubrió el rostro para evitar ver a su padre en esas condiciones.

Siete profesionales de la salud, entre ellos médicos, una psiquiatra y enfermeros, están siendo juzgados por segunda vez desde la semana pasada bajo la carátula de "homicidio con dolo eventual". Esta figura penal sugiere que los acusados eran conscientes de que su negligencia podría haber causado la muerte de Maradona.

Diego Armando Maradona en Italia 90 | MEXSPORT

Una recuperación en condiciones inadecuadas

El campeón del mundo con Argentina en México 1986 falleció a los 60 años a causa de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar. Se encontraba en una residencia alquilada en Tigre, al norte de la capital, donde se recuperaba de una neurocirugía realizada tres semanas antes sin complicaciones aparentes.

El juicio actual busca determinar si el tratamiento y las condiciones de su internación domiciliaria fueron apropiados. Tanto policías como médicos que testificaron el jueves coincidieron en que la casa y la habitación donde Maradona convalecía no eran adecuadas para su cuidado.

Los acusados, aunque con distintas estrategias de defensa, sostienen su inocencia y se enfrentan a posibles penas que van de 8 a 25 años de prisión.

El primer juicio, celebrado en 2025, fue anulado después de más de 20 audiencias debido a un escándalo: una de las juezas participaba en un documental clandestino sobre el proceso, en el que ella misma era la protagonista. La controversia derivó en su destitución.

Se espera que este segundo juicio, con unos 120 testigos citados y dos audiencias semanales, se extienda al menos hasta el mes de julio.