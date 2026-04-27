Estos serán los nuevos investidos al Salón de la Fama 2026

La ciudad de Pachuca volvió a colocarse en el centro del futbol internacional tras la elección de la generación 2026 del Salón de la Fama, en la que fueron investidas 18 nuevas personalidades que dejaron huella en distintas épocas y latitudes del balompié mundial. La ceremonia reafirma el prestigio de este recinto como uno de los más importantes en su tipo.

¿Quiénes son los nombres?

Encabezando la lista de figuras contemporáneas aparece el francés Thierry Henry, considerado uno de los delanteros más elegantes y efectivos de su generación. Su legado con clubes europeos y con la selección de Francia lo coloca como un referente indiscutible del futbol moderno.

Salón de la Fama l RÉCORD

El histórico Bebeto también fue distinguido por su destacada trayectoria, especialmente recordada por su papel en la conquista de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. Su olfato goleador y carisma lo convirtieron en ídolo de toda una generación.

Otro de los nombres que sobresalen es el alemán Miroslav Klose, máximo goleador en la historia de los Mundiales. Su consistencia frente al arco y su capacidad para aparecer en los momentos clave le valieron un lugar entre los más grandes delanteros de todos los tiempos.

Italia también está representada con la inclusión de Alessandro Del Piero, símbolo de elegancia y lealtad deportiva. A su lado figura el español Fernando Torres, cuya velocidad y definición marcaron una época tanto en clubes como en la selección.

Pachuca l RÉCORD

La lista se completa con el croata Davor Šuker, recordado por su brillante actuación en el Mundial de Francia 1998. Su capacidad goleadora lo convirtió en uno de los atacantes más letales de su tiempo y del país bálcanico que se ha vuelto histórico.

En la categoría de Decanos, fueron reconocidos dos íconos del futbol sudamericano: el brasileño Sócrates y el peruano Teófilo Cubillas, cuyas trayectorias trascendieron generaciones y consolidaron su legado como referentes históricos del deporte.

Sócrates, ante Francia | AFP

Rama femenil

Rama femenil

Finalmente, en la rama femenil, la japonesa Homare Sawa fue investida gracias a su extraordinaria carrera, en la que destacó como una de las mejores jugadoras del mundo. Con esta generación 2026, el Salón de la Fama de Pachuca continúa celebrando la grandeza y diversidad del futbol internacional.

Internacionales:

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Bebeto

Miroslav Klose

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Davor Šuker

Decanos:

Sócrates

Teófilo Cubillas

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