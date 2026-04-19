Cristiano Ronaldo anota su gol 969 y Al Nassr está en Semifinales de la Copa AFC

La marca de los mil goles está cada vez más cerca para Cristiano Ronaldo, y como un verdadero depredador del área, el 'Comandante' huele sangre. Su más reciente tanto cayó en los Cuartos de Final de la Copa AFC ante Al Wasl, en un partido que terminó con un marcador de 0-4 a favor del Al Nassr.

El astro lusitano fue quien abrió el marcador en el Estadio Zabeel, gracias a una gran jugada por la banda de Nawaf Boushal. El jugador saudí encontró completamente solo a Cristiano Ronaldo, quien con tiempo y espacio remató de primera intención y anotó su gol número 969.

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr | @Cristiano

¿Cómo fue el resto del partido entre Al Wasl y Al Nassr?

Después del tanto del 'Bicho', el conjunto de Arabia Saudita tomó el control del partido en Dubái y se encargó de ampliar la ventaja con un toque ibérico. Al minuto 24, después de un centro preciso de Joao Félix desde el córner, Íñigo Martínez marcó el 0-2 con un preciso cabezazo que batió a Mohamed Ali, homónimo del gran boxeador estadounidense.

Dos minutos después del tanto del español, al 26', Abdulelah Al-Amri liquidó por completo el partido. Una vez más, gracias a la pelota parada, Los Caballeros del Najd se hicieron presente de nueva cuenta en el marcador, pero ahora con una jugada prefabricada, pero con un golpeo exquisito de balón de Félix para el remate del jugador saudí.

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr | @Cristiano

Después de un 0-3 antes de la primera media hora de juego, los dirigidos por Jorge Jesus terminaron por mover la bola de un lado al otro en ese rectángulo verde, aunque sin causar el mayor de los daños.

Ya en la segunda mitad, y al minuto 81, Sadio Mané se encargó de poner el 0-4 final en el marcador. Abdullah Al-Hamdan se quitó a varios defensores del equipo de los Emiratos Árabes Unidos y le mandó un pase entre líneas al senegalés, quien sacó a pasear al arquero y marcó el último tanto del Al Nassr.

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr | @Cristiano

¿Qué sigue para el Al Nassr y Cristiano Ronaldo?

Después de su importante victoria en la Copa AFC, el conjunto de Cristiano Ronaldo tendrá que esperar unas horas más del domingo para conocer a su rival en Semifinales. Al-Ahli y Al Hussein son la última llave de Cuartos de Final del certamen asiático.