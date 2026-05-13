El mejor secreto guardado de Messi: Prima Pasta, el restaurante favorito de Leo en Miami

El neón ilumina Miami. Los potentes verde agua, azul eléctrico y el púrpura pintan las frescas noches a lo largo de una costera que nunca duerme. Pero como un fenómeno natural imparable, desde hace unos años el rosa se consolidó como el color favorito en el corazón de la Florida.

Ese inexorable movimiento tiene nombre y apellido: Lionel Messi. Lejos de los Marlins, Dolphins o Heat, Miami a arropado a su Inter y a su figura principal como símbolo de la ciudad.

Y dentro de ese abrazo al alma del 10 argentino que hizo 'The Magic City', hay un lugar especial en el que Leo es un hombre más, un niño que escucha música, un padre que comparte con sus hijos y un esposo que se enamora con cada bocado: Prima Pasta.

Lionel Messi l AP

El famoso de los famosos

Así como La Pulga, Gerry Cea, empresario gastronómico, encontró refugio en Miami. Desde hace 30 años y tras un camino que inició sirviendo platos en un restaurante de la mafia en Manhattan, el también argentino creó Café Prima Pasta, un oasis tanto para el mochilero como para la máxima estrella del futbol mundial.

"Es muy lindo, viste, por todas las historias diferentes. Tenemos clientes de todos lados, canadienses, New York, México, Argentina, Perú, una locura. Siempre es alguien que viene de parte de alguien", confiesa el músico disfrazado de restaurantero.

El restaurante Prima Pasta ya es un emblema en Miami | INSTAGRAM

"Pasaron 32 años, imagínate que hay gente que viene y dice, no, mi papá venía acá o mi abuelo venía acá", agrega en charla con RÉCORD desde Miami.

Desde la entrada a Prima Pasta los sentidos entran en éxtasis por la impresionante ola de recuerdos resumidos en fotos: para el melómano, una instantánea con Lenny Kravitz, para el amante al cine, James Caan te recibe, y para el futbolero, Diego Armando Maradona y Leo Messi te sonríen.

"Diego me dijo 'quédate, flaco'"

Es inevitable sentarse frente a Gerry, carismático desde el saludo, y no preguntarle por Diego Armando Maradona. Un retrato de 'D10s' te roba la mirada desde que entras al café. Algo tan del Pelusa como en sus días en las canchas.

Pero paradójicamente, Diego nunca asistió a Prima Pasta. Estados Unidos no era para el genio. Eso no evitó que Cea compartiera con él y tenga una anécdota que contar.

"A Diego lo conocí una vez sola en Argentina, él nunca pudo venir acá a Prima Pasta, pero sí toda su familia, toda su familia vino constantemente. Una vez sola lo conocí, como te digo, a Maradona, tenía un corazón gigante, pero siempre todo muy a las corridas.

"No tuve mucho tiempo, poquito tiempo, el poco tiempo que estuve con él, me quedé al lado de él, le pedí 'me quedo con vos' y dijo 'quédate, flaco'. Y bueno, me dijo que me quede con él, había mucha gente, hasta que se fueron todos y pudimos hablar de que venían sus padres acá y sus hijas. Fue lindo y eso fue una conexión hasta el día de hoy, que yo hace poquito comí con las hijas de él acá y con su ex mujer", relató Gerry.

"Y fue suficiente para el resto de mi vida haberle dado un abrazo", recuerda el astro de la pasta con voz melancólica.

Mural de Maradona | AP

"Leo es una cosa de otro planeta"

En pleno verano de 2023, el mundo se preguntaba dónde estaba Leo Messi. Luego de terminar su lazo con el PSG, mucho se habló del futuro del argentino, que si Barcelona, que si Arabia, que si Italia.

Pero muy lejos de Europa, La Pulga entró una tarde a Prima Pasta luego de firmar con el Inter de Miami, confirmando la mayor revolución en la historia de la Major League Soccer.

Gerry Cea ha visto el lado más humano del que para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos. Sin la presión de ser Messi, Lionel se entrega a lo que más ama en el mundo: su familia.

"Leo es un amor, es una cosa de otro planeta. Se toma el tiempo para escucharte, te mira a los ojos, siempre se da el tiempo de si te ve, de saludarte. Acá en Prima Pasta habrá venido como siete veces, desde el 2011, él y toda su familia. Y los hijos son divinos, su mujer, su papá, su mamá, los hermanos, las hermanas".

"Son una familia divina, súper simples, sencillos. Pero en la cancha, cuando un nene lo va a saludar, lo humano que es, es increíble. En la calle que lo paran, baja la ventana", asegura el creador de Prima Pasta.

Familia de Lionel Messi atraviesa difícil momento por accidente de su hermana en Miami | AP

Barriga llena, Messi contento

Gerry revela que cuando Leo va a su restaurante es solo un padre de familia. Llega la pasta y la sirve, ríe, comparte y deja la etiqueta de leyenda por un momento. Y dentro de la confesión de Cea no puede faltar qué come Messi.

"Siempre simples cosas, pastas rellenas de ricota con espinaca, con salsa rosada, el agnolotti rosso de Prima Pasta, ñoquis, milanesas, pasta con mariscos".

Más deportes y más estrellas

Café Prima Pasta es un símbolo de Miami y como tal, los famosos se acercan al restaurante de Gerry Cea, por lo que estrellas del deporte no pueden faltar a la cita con la comida italiana con tintes argentinos.

"Cuando salió campeón de beisbol Miami (Marlins), vinieron todos acá. Constantemente el Miami Heat viene acá desde hace más de 25 años. Todos esos equipos siempre han venido acá, porque hay una persona que está metida en el Miami Heat, que es el que siempre los trae a los muchachos. Michael Jordan. Después están los agentes de futbol americano, que son amigos nuestros de hace 30 años, todos los de Miami Dolphins de todas épocas y de diferentes futboles americanos de Estados Unidos", presume Gerry con orgullo.

Pero más allá de las luminarias que se sientan en el acogedor local a pocos pasos de Miami Beach, Prima Pasta es para todo el que quiera sentirse en casa, aunque esté a miles de kilómetros.