Exigen quitar fuero a senadora de Morena tras sacrificar más de 10 mil perros

La polémica por el sacrificio de perros callejeros en Tecámac escaló al Senado, luego de que la ambientalista Zyanya Polastri solicitara formalmente que se retire el fuero a la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez, quien reconoció haber ordenado la muerte de miles de animales durante su gestión como alcaldesa.

La activista acudió a la Oficialía de Partes del Senado para presentar un escrito dirigido a la Mesa Directiva, en el que exige que la legisladora se separe del cargo y enfrente un proceso legal, argumentando que este tipo de decisiones no deben quedar sin consecuencias.

La ambientalista Zyanya Polastri solicitó formalmente que se retire el fuero a la senadora Mariela Gutiérrez / IG: @zyanyapolastrioficial

“Alguien que pueda ordenar y justificar la muerte de miles de animales no debería de estar decidiendo el rumbo del país, debería, por el contrario, estar rindiendo cuentas ante la sociedad y las autoridades correspondientes”.

“Por eso le pido que separe a la senadora de la secretaría de la Mesa Directiva para que inicie su proceso que le llevará a la justicia. Que no permita que esta situación se minimice. Se diluya que escuche el sentir de una sociedad. Que ya no tolere este tipo de hechos”.

Mariela Gutiérrez aceptó que cuando fue alcaldesa de Tecamac, Edomex, tuvo que sacrificar a los lomitos bajo normas oficiales / FB: @mariela.tecamac

Denuncian cifras mayores

En entrevista, Polastri señaló que la denuncia se basa en testimonios de extrabajadores de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México, quienes habrían documentado la eliminación sistemática de animales durante varios años.

“Desde 2019 hasta 2024, se registró que ella mataba cada tres horas a un animal, sin ningún estudio previo, sin ningún diagnóstico previo. Solamente llegaban los perros y eran asesinados, y ella lo confesó hoy... La señora Mariela Gutiérrez es una asesina”.

La activista aseguró que la cifra no se limita a los 10.9 mil perros que la propia senadora reconoció, sino que podría alcanzar hasta 14 mil 023 animales sacrificados durante ese periodo.

La activista acudió a la Oficialía de Partes del Senado para pedir el desafuero / IG: @zyanyapolastrioficial

Buscan que senadora rinda cuentas

Además, dejó claro que su objetivo es que la legisladora pierda el fuero para que pueda ser investigada sin protección legal.

“Claro, que salga a las calles, y que se haga justicia. Porque como tiene fuero no podemos hacer nada”.

Cabe señalar que, de acuerdo con la legislación vigente, la solicitud de desafuero de un legislador debe ser presentada por una fiscalía, por lo que este escrito representa una exigencia pública más que un procedimiento formal iniciado.

Hasta el momento, la morenista no ha dicho nada sobre la demanda de desafuero en su contra / FB: @mariela.tecamac

La postura de la senadora

Por su parte, Mariela Gutiérrez defendió su actuación en conferencia de prensa, argumentando que el sacrificio de animales se realizó conforme a la ley y como respuesta a situaciones que representaban un riesgo para la población.