VIDEO: Siete perros escapan luego de ser robados y recorren 17 km para regresar a casa

Un grupo de siete perros robados en la ciudad de Changchun, en la provincia de Jilin, China, protagonizó un caso que se volvió viral en redes sociales luego de que lograran escapar de un camión en movimiento y recorrer más de 17 kilómetros para regresar a su hogar.

Los animales habían sido sustraídos de tres viviendas cercanas y eran transportados hacia un establecimiento dedicado a la venta de carne de perro, cuando ocurrió el escape.

El video de los perros aventureros se ha hecho viral en redes sociales/X: @ULTIMAHORAENX

Escape en plena autopista

Según medios locales, el hecho se registró el 16 de marzo, cuando los perros lograron saltar o caer del vehículo en movimiento mientras circulaba por la autopista Changshuang.

A pesar del riesgo que implicaba la carretera, los animales lograron salir del camión y evitar el tráfico vehicular, iniciando un recorrido que se extendería durante varios días.

Permanecieron unidos durante el trayecto

Tras el escape, los perros no se dispersaron. Por el contrario, se mantuvieron como un grupo compacto, lo que llamó la atención en los registros difundidos en redes sociales.

De acuerdo con los reportes, un corgi encabezaba el grupo, mientras volteaba constantemente hacia atrás para asegurarse de que todos permanecieran juntos.

Protección a un perro herido

Uno de los aspectos que destacó en el recorrido fue la forma en que el grupo protegió a un pastor alemán que presentaba una lesión en una pata.

Los demás perros lo rodearon y lo colocaron en el centro del grupo, con el objetivo de resguardarlo durante el trayecto, mientras avanzaban por carreteras y zonas rurales.

El grupo estaba conformado por distintas razas, entre ellas golden retrievers, labradores y otros perros domésticos.

El grupo de perritos habría sido liderado por un pequeño corgi/X: @ULTIMAHORAENX

Más de 17 kilómetros en dos días

Durante aproximadamente dos días, los perros caminaron más de 17 kilómetros, atravesando zonas con tráfico vehicular y áreas abiertas.

El hecho de que los animales ya convivieran previamente como compañeros facilitó que mantuvieran la cohesión durante todo el recorrido.

Seguimiento en redes sociales

El caso comenzó a difundirse en plataformas digitales, donde vecinos y voluntarios siguieron el rastro de los perros mediante publicaciones.

Gracias a este seguimiento, fue posible localizar al grupo y coordinar su recuperación.

DATO CURIOSO | ¡Siete perritos valientes se han vuelto virales por su increíble aventura! Estos peludos amigos fueron robados, pero lograron escapar de un camión de transporte ilegal y regresar a casa. Juntos, recorrieron unos 17 km, guiados por un corgi con mucho sentido de la… pic.twitter.com/P7Gn6EWwgS — AntiSantos (@JuampaSantos) March 23, 2026

Regresan con sus dueños