VIDEO: Policía de CDMX golpea a joven jardinero en Coyoacán y desata indignación

En redes sociales ha generado indignación un video que muestra a un policía de la Ciudad de México golpear brutalmente a un joven sentado en la banqueta, quien aparentemente descansaba tras realizar trabajos de jardinería en calles de la alcaldía Coyoacán.

Video exhibe presunto abuso policial en Coyoacán

De acuerdo con la tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron el pasado sábado 21 de marzo en la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán.

Los elementos policiacos acudieron tras una llamada ciudadana en la que se reportaba “una persona sospechosa que llevaba tiempo sentada sobre la banqueta sin realizar ninguna acción”.

Por una llamada ciudadana policías abordaron a joven que estaba sentado en una banqueta/X: @LisetGlezG

Así ocurrió la agresión captada en video

El video, grabado por la cámara de seguridad de una casa, muestra que alrededor de las 17:00 horas llegaron dos uniformados del sector Omega.

Uno de ellos se acerca al joven, le pide que se levante y procede a revisarlo, así como sus pertenencias, entre ellas una bolsa con herramientas de jardinería.

Sin embargo, el momento más polémico ocurre cuando el joven vuelve a sentarse en la banqueta y, sin aparente motivo, uno de los policías le propina una cachetada, pese a que no mostró resistencia durante la revisión.

El uniformado revisó al joven, quien aparentemente estaba descansando luego de hacer trabajos de jardinería/X: @LisetGlezG

Joven se retira tras la agresión

Tras el golpe y al concluir la revisión, el joven recogió sus pertenencias y se retiró del lugar.

Por su parte, los dos policías abordaron la patrulla y se marcharon, sin que hubiera mayor interacción.

La SSC ya investiga a los policías por presunto abuso de poder/X: @LisetGlezG

SSC abre investigación y suspende a policía

Ante la difusión del video, la SSC informó que ya inició una investigación interna.

La Dirección General de Asuntos Internos ya inició la carpeta de investigación administrativa interna, los identificó (a los policías) y ya fueron citados a rendir su declaración. Asimismo, quien se observa agredir al ciudadano, será suspendido del cargo en tanto se concluyen las investigaciones”

SSC condena abuso y advierte sanciones

Finalmente, la dependencia reiteró que no tolerará abusos por parte de sus elementos.

No tolerará conductas o prácticas contrarias a los principios, normas y códigos que nos rigen como Institución y que demeriten el trabajo realizado por quienes cumplen con vocación y compromiso la encomienda de proteger y servir”.

Además, advirtió que: "Todos los hechos ilícitos en los que se vean involucrados policías, serán investigados y sancionados. No se permitirá la corrupción, ni acciones que vulneren a la ciudadanía”.