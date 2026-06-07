¡Dibu cambió los guantes por la cámara! Martínez protagoniza curioso momento tras triunfo de Argentina

Emiliano Martínez volvió a demostrar por qué es uno de los personajes más carismáticos de la Selección Argentina. Luego de la victoria de la Albiceleste ante Honduras, el guardameta sorprendió a aficionados y compañeros al asumir por unos momentos el papel de camarógrafo.

El arquero tomó una de las cámaras disponibles en el terreno de juego y comenzó a grabar los festejos de sus compañeros, regalando imágenes que rápidamente se volvieron virales entre los seguidores argentinos.

📸¿No se puede atajar? no importa: DIBU MARTÍNEZ, de CAMARÓGRAFO en el triunfo de Argentina vs Honduras. 😅pic.twitter.com/ms7FchIe8x — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) June 7, 2026

Dibu se roba el show fuera de la portería

Acostumbrado a ser protagonista bajo los tres palos, Martínez encontró una nueva forma de llamar la atención tras el pitazo final.

Lautaro Martínez, de Argentina | AP

Entre sonrisas y bromas con sus compañeros, el guardameta recorrió parte del campo capturando la celebración del equipo, mostrando el gran ambiente que existe dentro del grupo a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

La escena provocó risas entre los futbolistas argentinos, quienes siguieron con la dinámica mientras el arquero registraba cada momento.

Lionel Messi, Emiliano Martínez y Leonardo Balerdi, con Argentina | IG: @leobalerdi5

Argentina afina detalles para defender su corona

Más allá de la anécdota protagonizada por el Dibu, la Albiceleste continúa enfocada en su preparación para el Mundial 2026, donde buscará defender el título conquistado en Qatar 2022. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni forma parte del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Con el ánimo por todo lo alto y figuras como Martínez disfrutando cada momento, Argentina se declara lista para iniciar la defensa de su campeonato en la máxima cita del futbol mundial.