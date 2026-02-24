"¡Racista!" Prestianni, insultado al salir del hotel del Benfica en Madrid

¡Ambiente de infarto en Madrid! Gianluca Prestianni vivió un momento de tensión esta tarde a la salida del hotel donde se aloja la expedición del Benfica en la capital española, todo esto tras la polémica generada en el juego de ida de los Playoffs de la Champions League en el Estadio da Luz.

El equipo se prepara para el duelo de mañana contra el Real Madrid, correspondiente a la Vuelta del Playoffs de acceso a los Octavos de Final de la UEFA Champions League, un partido para el que el joven jugador está suspendido cautelarmente por la UEFA, tras una acusación de racismo.

Todo sucedió de forma fulminante. En el momento en que el extremo se dirigía al autobús, un grupo de individuos rompió el cordón de seguridad para dirigir insultos verbales y consignas agresivas directamente al jugador. «¡Racista!», fue lo más escuchado hacia el futbolista que no verá acción en el juego.

Prestianni se dirigió en silencio al interior del vehículo, bajo la protección inmediata de los miembros de seguridad del club. Este incidente ocurre en un escenario de alta presión mediática. El ambiente en Madrid es, en este momento, de indignación y gran tensión tras lo sucedido con Vinicius.

Prestianni viendo de lejos el festejo de Vini | AP

Prestianni plantearía denuncia

El juvenil del Benfica se está planteando realizar una denuncia sobre el brasileño y Kylian Mbappé debido a la difamación, esto desde el punto de vista del señalado por parte de los jugadores del Real Madrid que aseguran lanzó comentarios racistas durante el juego, menciona El Chiringuito.

Gianluca Prestianni en bronca con jugadores del Real Madrid | AFP

¿Cómo fue la sanción de la UEFA?

Prestianni fue sancionado por una presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario del organismo, relacionada con un comportamiento discriminatorio. La decisión fue anunciada por el máximo ente del futbol europeo tras una investigación preliminar sobre los incidentes ocurridos durante dicho encuentro.

Prestianni viendo de lejos el festejo de Vini | AP

El comunicado de la UEFA detalló el proceso que condujo a la sanción al jugador del Benfica, quien protagonizó un penoso pasaje con Vinícius Júnior la pasada semana en Portugal. La decisión fue anunciada tras una investigación preliminar sobre los incidentes ocurridos durante el encuentro de la UEFA Champions League.