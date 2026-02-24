Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!

"¡Racista!" Prestianni, insultado al salir del hotel del Benfica en Madrid

Prestianni bajando del autobús l CAPTURA
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 09:27 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Decenas de aficionados le restregaron al jugador argentino la frase previo a la Vuelta de Playoffs

¡Ambiente de infarto en Madrid! Gianluca Prestianni vivió un momento de tensión esta tarde a la salida del hotel donde se aloja la expedición del Benfica en la capital española, todo esto tras la polémica generada en el juego de ida de los Playoffs de la Champions League en el Estadio da Luz.

El equipo se prepara para el duelo de mañana contra el Real Madrid, correspondiente a la Vuelta del Playoffs de acceso a los Octavos de Final de la UEFA Champions League, un partido para el que el joven jugador está suspendido cautelarmente por la UEFA, tras una acusación de racismo.

Todo sucedió de forma fulminante. En el momento en que el extremo se dirigía al autobús, un grupo de individuos rompió el cordón de seguridad para dirigir insultos verbales y consignas agresivas directamente al jugador. «¡Racista!», fue lo más escuchado hacia el futbolista que no verá acción en el juego.

Prestianni se dirigió en silencio al interior del vehículo, bajo la protección inmediata de los miembros de seguridad del club. Este incidente ocurre en un escenario de alta presión mediática. El ambiente en Madrid es, en este momento, de indignación y gran tensión tras lo sucedido con Vinicius.

Prestianni viendo de lejos el festejo de Vini | AP

Prestianni plantearía denuncia

El juvenil del Benfica se está planteando realizar una denuncia sobre el brasileño y Kylian Mbappé debido a la difamación, esto desde el punto de vista del señalado por parte de los jugadores del Real Madrid que aseguran lanzó comentarios racistas durante el juego, menciona El Chiringuito.

Gianluca Prestianni en bronca con jugadores del Real Madrid | AFP

¿Cómo fue la sanción de la UEFA?

Prestianni fue sancionado por una presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario del organismo, relacionada con un comportamiento discriminatorio. La decisión fue anunciada por el máximo ente del futbol europeo tras una investigación preliminar sobre los incidentes ocurridos durante dicho encuentro.

Prestianni viendo de lejos el festejo de Vini | AP

El comunicado de la UEFA detalló el proceso que condujo a la sanción al jugador del Benfica, quien protagonizó un penoso pasaje con Vinícius Júnior la pasada semana en Portugal. La decisión fue anunciada tras una investigación preliminar sobre los incidentes ocurridos durante el encuentro de la UEFA Champions League.

"Tras el nombramiento de un inspector de ética y disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio (...) el Comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA ha decidido hoy suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni", explica el comunicado.

Lo Último
14:41 Prestianni estará presente en el Real Madrid vs Benfica pese a sanción de UEFA
14:29 ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
14:15 Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal
14:11 Inflación en México sube a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026, reporta INEGI
14:08 ¿Ya no viene CR7? Federación Portuguesa de Futbol da postura ante situación en México previo a amistoso de marzo
13:52 ¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha
13:47 Estados Unidos advierte a cárteles tras muerte de El Mencho: “afrontarán graves consecuencias”
13:43 Con hat-trick de Alexander Sorloth, Atlético de Madrid vence a Brujas y avanza a Octavos de Final de Champions League
13:36 Pol Lorente, preparador físico del Tri, será el auxiliar de Javier Aguirre ante la salida de Toni Amor
13:23 ¿Por qué Claudia Sheinbaum quiere demandar a Elon Musk?
Tendencia
1
Futbol Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
2
Contra Filtran imágenes del escondite del Mencho: Así es el lujoso fraccionamiento Tapalpa Country Club
3
Otros Deportes Isaac del Toro asciende en ranking UCI y ya es segundo del mundo
4
Futbol "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
5
Futbol Gabriel Milito, candidato para suplir a 'Muñeco' Gallardo en River Plate
6
Futbol Las rachas negativas que Pumas ha cortado con Efraín Juárez
Te recomendamos
Prestianni estará presente en el Real Madrid vs Benfica pese a sanción de UEFA
Futbol
24/02/2026
Prestianni estará presente en el Real Madrid vs Benfica pese a sanción de UEFA
¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
Contra
24/02/2026
¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal
Contra
24/02/2026
Explota la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por una canción que menciona a Christian Nodal
Inflación en México sube a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026, reporta INEGI
Contra
24/02/2026
Inflación en México sube a 3.92% en la primera quincena de febrero de 2026, reporta INEGI
¿Ya no viene CR7? Federación Portuguesa de Futbol da postura ante situación en México previo a amistoso de marzo
Futbol
24/02/2026
¿Ya no viene CR7? Federación Portuguesa de Futbol da postura ante situación en México previo a amistoso de marzo
¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha
Contra
24/02/2026
¡Anuncian concierto GRATIS de Carín León en México! Checa lugar, horario y fecha